Molestia de fans contra Jaime Camil desata controversia: "Le están pagando"

Ciudad de México.- Jaime Federico Said Camil de Saldaña da Gama, mejor conocido simplemente como Jaime Camil, es un actor muy popular en México, pues ha participado en exitosos programas televisivos como La Fea Más Bella (2006) y Por ella soy Eva (2022). A pesar de toda su trayectoria artística, actualmente está siendo tendencia porque compartió en sus redes sociales un contenido que disgustó a muchos de sus seguidores.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el concierto de la familia Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde los integrantes se presentaron juntos, por separado y, en alguna ocasión, Pepe Aguilar invitó a su yerno Christian Nodal al escenario. De hecho, el desempeño de estos tres integrantes de la familia recibió aplausos de gran parte del público, incluyendo comentarios positivos del hombre que le dio vida a Fernando Mendiola.

El actor de 52 años, quien actualmente cuenta con una base de fans consolidada, comenzó a recibir comentarios negativos debido a las fotos que publicó con Leonardo Aguilar y el intérprete de Por Mujeres Como Tú. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Jaime no ha emitido ninguna declaración sobre el tema; en su lugar, compartió un par de historias en las que aparece abrazando a Ángela Aguilar.

Algunos dicen que le están pagando

¿Por qué la molestia del público?

Desde hace tiempo, Christian y Ángela viven bajo el escrutinio social debido a que supuestamente iniciaron su relación cuando él aún mantenía un vínculo con la cantante argentina Cazzu. La reciente entrevista que Nodal ofreció a Adela Micha reavivó los rumores, lo que volvió a colocar a la pareja en el ojo del huracán, pues las respuestas del compositor no fueron consideradas congruentes por parte del público.

"Qué orgullo ver a mi querido amigo @pepeaguilar_oficial y a sus hijos @leonardoaguilaroficial y @angela_aguilar_ triunfar en el icónico @hollywoodbowl. El talento y carisma de esta familia son ilimitados e indiscutibles, al igual que el legado de nuestra cultura que han compartido con el mundo. Y qué decir de @angela_aguilar_ Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. ¡BRAVÍSIMO! Su trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable", escribió el conductor.

Fuente: Tribuna