Nana Calistar: Horóscopos para HOY martes 19 de AGOSTO de 2025; amor, dinero y trabajo, esto te espera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inicia tu martes conociendo lo que el zodiaco y el universo le deparan a tu signo. La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para este 19 de agosto. TRIBUNA recopila lo más importante para ti en el amor, suerte y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Vienen cambios importantes, muchos muy buenos. Pero otros te harán preguntarte dónde estás y dónde vas. A veces tú solito te provocas estar donde mismo. Tienes que reflexionar sobre ello.

Tauro

Mi toro, tienes una gran fuerza de voluntad, pero también una terquedad que puede ser tu condena. No te estés quejando y quejando; toma acción. Te gusta estar en el drama, no lo niegues, y se te olvida que tienes todo para salir adelante.

Géminis

En cuestiones laborales se vienen retos interesantes; son oportunidades de crecimiento que no debes desaprovechar. Una verdad dolorosa sobre alguien cercano está pronta a salir. Siempre andas de metiche, pero esta vez el chisme llegará solito.

Cáncer

Necesitas convivir más con amistades porque las tienes muy abandonadas; te la llevas en tus dramas y se te olvida el valor de la amistad. Te lamentas mucho, arrepiéntete de lo que hagas, no de lo que dejes de hacer.

Leo

Vienen días para una seria reflexión. Tómate un café y ordena tus pensamientos. ¿Vas por el camino correcto o nomás le estás haciendo al cuento? Vienen altas posibilidades de mejoras en lo laboral; nomás no le aflojes.

Virgo

Se vienen días medio pesados; te vas a enterar de una ruptura amorosa de dos personas muy importantes para ti. Y aunque no sea tu culpa, te vas a sentir mal.

Libra

Vienen varias sorpresas en diferentes aspectos de tu vida, pero si no estás listo, todas las vas a dejar ir. Pronto va a llegar una persona a tu vida, mucho mayor que tú, que con experiencia va a abrirte los ojos.

Escorpio

Por fin la vida te empieza a sonreír, te va a poner todo en charola de plata. Se viene mucha suerte en los juegos de azar y hasta un viaje con amistades puede concretarse.

Sagitario

Agárrate de donde puedas porque se viene un cambio total. En lo laboral tienes oportunidades en puerta, pero mucho cuidado porque hay gente que te tiene mucha envidia y te quiere ver en lo mismo.

Capricornio

Si en casa hay peleas, pronto las aguas se van a calmar. Tú eres ese vínculo por el que todos se mantienen unidos y, aunque a veces te cansas, siempre encuentras la forma de transmitir paz a los demás.

Acuario

Andas por los suelos en el tema del amor, piensas que ya todo está perdido. Pero no es así. Es momento de regresar a tu esencia, que la gente sepa que no puede pasar sobre ti. Es buen tiempo de trabajar en el amor propio.

Piscis

Todo lo que haces se te regresa, lo bueno y lo malo, así que no andes repartiendo veneno, porque luego te toca probar tu propia medicina. Procura que todo lo que salga de tu boca sea positivo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui