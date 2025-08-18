¿Ninel Conde pidió su salida de 'La Casa de los Famosos México'? Galilea Montijo lo revela TODO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer domingo 18 de agosto, los televidentes del Canal de Las Estrellas se llevaron una tremenda sorpresa debido a que Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de la temporada actual de La Casa de los Famosos México. Y como la llamada 'Bombón Asesino' era de las personalidades más destacadas del elenco, a muchos les desconcertó que no obtuviera los votos necesarios para continuar en la competencia.

En ese sentido, de inmediato comenzaron a circular múltiples versiones en redes sociales y programas de espectáculos sobre el contexto en que Ninel salió de la competencia y muchos señalaron que habría sido ella misma quien pidió su salida, a través de una señal que hacía frente a las cámaras. Mientras que otros afirman que el mánager de la actriz y cantante habría pedido a la producción de LCDLF México que la eliminaran, pues su imagen se estaba manchando con la controversia dentro del reality.

Para poner fin a todos estos rumores, la mañana de hoy lunes Galilea Montijo aprovechó su aparición en el programa Hoy y desmintió las versiones sobre la salida de Ninel: "Seguimos sorprendidos... Los posicionamientos estuvieron muy duros, las votaciones estuvieron muy parejas, pero ustedes el público decidió"". expresó. Acto seguido, la presentadora oficial del reality envió un mensaje a quienes crean estas teorías conspirativas.

Me encanta las historias que manejan: 'Ella hizo la señal de que la sacaran'. No, ella desde un principio, bueno, en una entrevista dijo: 'Si yo les hago así, es para la bombo señal, de que necesito su ayuda'. Entonces ella cuando hace esto es: 'por favor, su ayuda. No, por favor, que me saquen'".

La conductora también negó que la expulsión de la ex de José Manuel Figueroa tuviera relación con alguna intervención externa. "También escuché: 'Seguramente el manager pidió que la sacaran'. Ojo, los managers no tienen voz ni voto. No, porque el que firma es el talento, no el manager, y la familia puede decir misa", recalcó Galilea, dejando claro que la única decisión válida fue la de los televidentes a través de sus votos.

Durante la conversación en el programa, Andrea Legarreta reforzó lo dicho al subrayar que los números tampoco favorecían a Conde. "Y en las encuestas, la verdad, en la mayoría que yo llegué a ver, tristemente ella estaba hasta abajo. Facundo y ella eran los que estaban hasta abajo en las encuestas. Entonces, o sea, que alguien así, las ponían random, no estoy diciendo que…".

Por su parte, Paul Stanley, quien participó en la primera temporada de la emisión de realidad, opinó: "Pero bueno, pero cuando está el hate también así bien fuerte afuera, mejor salte ya de ahí". Finalmente, Andrea agregó: "Sí, yo creo que le va a convenir a ella". Cabe resaltar que ahora únicamente falta conocer la versión de Ninel para saber lo que realmente ocurrió anoche domingo.

