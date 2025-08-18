Por problemas con sus exmujeres: Adal Ramones dice por qué se distanció de Yordi Rosado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Adal Ramones, acaba de presentarse en Imagen TV para hablar sobre el regreso de uno de sus más exitosos proyectos, aprovechando para revelar por qué se distanció de uno de sus más queridos amigos y colegas, Yordi Rosado. Para sorpresa de muchos, su pelea no fue labora, sino que tuvo que ver con problemas con sus exmujeres.

Después del final de Otro Rollo, fue evidente el pleito entre Adal y Yordi, que pasaron de inseparables a no hablarse, por lo que en el regreso de dicho proyecto, en entrevista para Sale el Sol, decidió aclarar que por temas del programa jamás tuvieron algún problema y mucho menos una pelea tan intensa como para separarlos: "Nos separamos por otras circunstancias, por celos... No, no cierto. Durante el programa y con el elenco nunca hubo un pleito, nunca".

Ante el por qué no quiere hablar del tema, el expresentador de Don't, No Lo Hagas, declaró que Rosado es más de hablar las cosas públicamente, pero a él eso no le gusta, por lo que prefiere dejar las cosas así como las contó su colega y guardar lo que sabe para él: "Y lo de Yordi, mi compadrito y yo, Yordi es más de hablar y yo no, yo me reservo eso, porque al final de cuentas serían dos historias y nombre, no, ¿para qué?".

Ante el cuestionamiento de Joanna Vega-Biestro, cómo se encuentran ahora, afirmó que siguen siendo muy amigos y se mensajean siempre, confesando que el problema fue que al separarse ambos de sus respectivas parejas no se sintieron apoyados por el otro, pese a pasar por lo mismo, pero que al final han limado esas asperezas: "Somos muy amigos, y siempre nos escribimos y a pesar de este distanciamiento que hubo, porque ocurrió al momento de divorciarnos cada quién de nuestras parejas. Hubo un rollo ahí (por falta de apoyo)".

Finalmente, bromeó con el hecho de que se va a guardar toda esa información hasta que decida lanzar su propia biografía y que narré en sus páginas el hecho, que asegura será muy difundido porque vendería millones de ejemplares y sería un escándalo para Yordi: "La verdad fue muy leve, y la verdad prefiero guardar esos capítulos, ya sacaré el libro que será un best seller y un escandalaso para Yordi. No cierto compadrito".

Fuente: Tribuna del Yaqui