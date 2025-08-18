¿Quién será el líder en 'La casa de los famosos México' este lunes 18 de agosto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir de anoche, algunos participantes de La casa de los famosos México, en especial la actriz Elaine Haro, extrañan a la cantante Ninel Conde, pues su equipo estaba seguro de que ella sería la salvada por el público. Sin embargo, quien logró quedarse una semana más fue Marisela Contreras Leyva, lo cual hizo muy felices a sus compañeros de habitación, quienes celebraron a lo grande. Pero, ¿cómo transcurren las actividades de este lunes? En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

Para empezar, hoy se está realizando la cuarta prueba del líder, la cual requiere, por supuesto, de mucho compromiso, enfoque y resistencia física. Además, lo que más emociona a los habitantes es que, de obtenerla, serán inmunes a las nominaciones. Por lo tanto, este 18 de agosto de 2025, las 12 celebridades que aún forman parte del reality show se enfrentaron con convicción unas a otras.

Cabe destacar que el anterior ganador fue Aldo de Nigris, quien logró ser campeón en la dinámica de sirenas y tritones, enfrentándose a Shiky, Priscila Valverde y Mariana Botas. La prueba consistió en que, usando colas de sirena, debían deslizarse por una pista y luego soplar pelotas hasta colocarlas en un área específica. La suite la compartió con uno de los favoritos, Abelito.

Prueba para convertirse en líder

¿Quiénes son los finalistas de la cuarta prueba del líder?

En esta ocasión, la prueba consistió en Troncos locos, donde los participantes debían mantenerse el mayor tiempo posible sin caer. Evidentemente, había obstáculos, como un tronco giratorio; quien caía perdía automáticamente la oportunidad. La Jefa decidió dividirlos de la siguiente manera: primero quedaron Abelito (Noche), Aarón Mercury (Noche), Luis Rodríguez el Guana (Noche), Shiky (Día); luego Alexis Ayala (Noche), Aldo de Nigris (Noche), Priscila Valverde (Día), Facundo (Día); y, a lo último, Mar Contreras (Noche), Dalilah Polanco (Día), Mariana Botas (Día) y Elaine Haro (Día).

Después de tres rondas, los finalistas son:

Facundo Dalilah Polanco Aarón Mercury

Es necesario recalcar que el líder de la cuarta semana de La casa de los famosos México se anunciará hasta la gala de esta noche, en punto de las 22:00 horas, a través del canal Las Estrellas y en la plataforma Vix. Cada usuario en redes sociales tiene a su favorito, pero solo uno disfrutará de la suite y podrá elegir a la persona que lo acompañará durante esos días. ¿Quién quieres que gane?

