"Somos gay": Aldo de Nigris confirma relación con Aarón en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el reconocido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, está dando mucho de que hablar tras conmocionar a espectadores de La Casa de los Famosos México, debido a que en una de sus conversaciones al lado de sus colegas, confirmó su relación amorosa con el creador de contenido, Aarón Mercury, quien por su parte no lo negó y dijo ante las cámaras que son "gay".

En esta cuarta semana, los equipos ya están bien definidos y así como en temporadas pasadas, en esta emisión del reality show de Televisa, se han dividido por cuartos, y Noche parece estarse perfilando para ser los más queridos y salvados por el público, después de dos pérdidas, con la salida de Olivia Collins y Adrián di Monte. Actualmente en dicha habitación se puede ver a Aarón, Aldo, Abelito, Mar Contreras, Alexis Ayala y El Guana.

Dado a la sólida unión que están mostrando los habitantes de cada una de las habitaciones, ha sido inevitable para el público comenzar con los shippeos, incluso sin ser heterosexuales, en el que el sobrino de Poncho de Nigris y Aarón, ahora son los protagonistas, denominando su relación como un 'Bromance', que es una especie de relación de hermandad, pero que cada vez más la vuelven más amorosa.

Y aunque no hay manera que los creadores de contenido sepan que ellos son el ship del público, parece ser que lo intuyen, ya que después de que Ninel Conde abandonara la casa y los de Noche se sentarán a hablar de trivialidades, Mar les cuestionó si tenían novia y ellos negaron rotundamente esto, declarando que eran solteros y sin compromisos, o sea, que no hay nadie esperándolos afuera de manera sentimental.

Pero, cuando le preguntaron el por qué, Mercury entre broma dijo "somos gay", refiriéndose a él y a de Nigris, que lejos de desmentirlo o sentirse ofendido, le siguió la corriente y dijo que ellos eran novios ahora, dando a entender que se enamoraron dentro de la casa. Como era de esperarse, internautas a través de X, antes conocido como Twitter, han comenzado a viralizar el video y están compartiendo más de sus momentos juntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui