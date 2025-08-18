Sonora: Filman en Guaymas una película asiática; productor y actor es guaymense

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con el nombre de 'Kalki: El regreso del señor Vishnú', se graban en Guaymas escenas de esta película para el mercado asiático, en la cual participa el actor guaymense Agustín García Bazúa, quien además aparece como productor ejecutivo en este largometraje.

García, quien funge como protagonista de la cinta, dio a conocer que la producción fue creada por Gabah Films, la cual representa un esfuerzo por llevar desde México una historia de la India, con un enfoque de cine independiente.

El rodaje ha tenido locaciones en parajes como el estero El Soldado y Cañón del Nacapule, en San Carlos, además de Hermosillo, aprovechando los paisajes locales para crear una ambientación auténtica y visualmente atractiva que combine la cultura india con escenarios sonorenses.

Precisó que la mitad de la película ya fue grabada en la India, de manera específica en Mathura, Uttar Pradesh, cuya banda sonora está siendo creada en Londres, Inglaterra, bajo la creación del experimentado compositor Paul Cassidy.

Fuente: Tribuna