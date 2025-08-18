'Survivor México' 2025: ¿Quién gana la capitanía y la recompensa HOY 18 de agosto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El viernes 15 de agosto, los televidentes presenciaron la sorpresiva eliminación de Aarón Albores, mejor conocido como 'El Capi', quien se batió en un duro enfrentamiento ante Tadeo y Agustín Fernández. Durante el episodio de hoy en Survivor México se transmitirá el último duelo por la capitanía y se podrá disfrutar de un juego por la recompensa. El programa está en su etapa final, por lo que los sobrevivientes deberán acelerar a fondo.

En redes sociales se ha podido constatar que esta temporada ha decepcionado a un gran sector del público televidente, ya que elementos que para muchos eran favoritos al título se han marchado. Con la salida de Aarón esta sensación se acrecentó, pues había sido uno de los competidores más destacados en las pruebas. La baja de 'El Capi' se une a la de 'Rasta', quien fue el eliminado de la semana pasada y que era muy querido por los espectadores

¿Quiénes serán los capitanes de la semana 17?

Este lunes 18 de agosto de 2025, Carlos Guerrero, 'El Warrior', confirmó que se definirán a los últimos capitanes de la presente temporada del reality show de TV Azteca, aunque de momento ninguna cuenta o insider ha revelado el nombre de los sobrevivientes que ganaron este distintivo, mismo que la semana 16 portaron Tadeo Fernández con Villanos (equipo verde) y Sergio Torres con Héroes (equipo amarillo).

A pesar de que no se tiene la información sobre quiénes se harán con la capitanía, los pronósticos de muchos usuarios se encuentran en Kenta, Agus o, bien, con el mismo Tadeo. No obstante, por el lado femenino existe una gran posibilidad de que Esmeralda Zamoral o Aranza Carreiro puedan finalmente ganar este prueba tan importante y trascendental para el desarrollo de la semana.

¿Quién gana la recompensa hoy 18 de agosto en Survivor México?

Al no haber información sobre los próximos capitanes, tampoco se tiene certeza de cómo quedarán conformados los equipos. Es por ello que no se puede decir qué bando ganará la recompensa colectiva de este. Para esta semana se esperan premios importantes al ser la última vez que se ponga en juego la capitanía, por lo que no es extraño que cenas en restaurantes, visitas a centros nocturnos y hasta bufettes estén de por medio en las pruebas.



Fuente: Tribuna del Yaqui