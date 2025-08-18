Tenía el 30% de posibilidad de vivir: Colaborador de 'Hoy' sufre infarto y dan triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El colaborador del programa Hoy y productor de teatro, Gabriel Varela, al parecer está cerca de ser dado de alta, después de que sufriera varios infartos, y hasta enfrentara una bacteria come órganos. Pero, su hermana, la reconocida actriz, Gina Varela, aclaró que el camino no fue sencillo, y dio la triste noticia de que en los primeros días los médicos quisieron dejarlo ir pues solo tenía el 30 por ciento de posibilidad de vivir.

Hace un par de semanas, la publirrelacionista de Varela, Vicky López, confirmó que había tenido que ser hospitalizado de emergencia y trasladado a terapia intensiva, después de que sufriera un infarto al corazón. Días después, Gina, hermana del productor brindó una entrevista para TV Notas, en la que aseguró que por fortuna, el productor de Los Monólogos de la Vag... estaba mejorando y pronto sería dado de alta.

Pero, días después, declaró que seguía en terapia intensiva y que tuvo que ser sometido a varias cirugías para prevenir que le dieran más de los tres infartos que ya había sufrido el presentador de Televisa, y para tratar de erradicar la bacteria come órganos que contrajo: "Es una bacteria carnívora, entonces es muy peligrosa porque te puede ir comiendo los órganos. Tiene antibióticos muy fuertes, ya tuvo tres cirugías".

Y ahora, después de todo esto, finalmente, Gina ha confirmado que el colega de Alejandro Camacho estuvo realmente a casi nada de perder la vida, destacando que temió perderlo, y que solo tenía el 30 por ciento de posibilidades de poder salir de esta situación, afirmando que fue un milagro: "Me dijeron que en este tipo de casos tenía solo un 30% de posibilidades de sobrevivir. Gabriel es un milagro. Cuando le dieron los infartos, me preguntaron: '¿Va a querer que sigamos reviviendo a su hermano?'. Les contesté que por supuesto, así lo tuvieron que reanimar 150 veces".

Gina declaró que los médicos no le dieron los mejores pronósticos sobre su hermano en los primeros días, por lo que le presentaron las opciones para dejarlo partir, destacando que a veces parte de sanar es dejar que el familiar se vaya en paz, sin tanto sufrimiento: "Había posibilidad de: 'Ya, bye' (dejarlo morir), pero no lo permití. Es que ellos lo veían ya débil y mal. Por eso me dijeron que lo pensara, que tal vez yo ya quería dejar tranquilo a mi familiar".

Finalmente, destacó que aunque ella sí lo vió muy mal, jamás iba a dejar que partiera de este mundo sin luchar por su salud, destacando que considera que su hermano a sus 58 años de edad, aún tiene mucho por vivir y mucho que dar, como para solo rendirse: "No dudé ni un momento en que se seguirían haciendo esfuerzos. Mi hermano tiene 58 años, ni que tuviera 90. Ya cuando es una persona mayor, dice: 'Igual ya hay que dejarlo descansar', pero Gabriel tiene mucha vida por delante".

