¿Tiene cáncer? Tras cirugía, Regina Murguía reaparece y da inesperada noticia en Instagram

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, el nombre de Regina Murguía ha aparecido en todos los medios de comunicación a raíz de que ella confesara un serio problema de salud. Como se recordará, la famosa cantante, conductora y actriz pidió a sus seguidores oraciones para ella, debido a que le encontraron un tumor en el colon y por ello tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica.

Aunque en días pasados la propia famosa compartió con sus fans que ya se encontraba mucho mejor y recuperada de la cirugía, este lunes 18 de agosto los volvió a dejar boquiabiertos, ya que dio una inesperada noticia mediante su cuenta de Instagram. Resulta que la integrante de JNS confesó que había iniciado con un tratamiento contra el cáncer, por lo que su problema podría ser más serio de lo que se pensaba.

Apenas la semana pasada, Regi publicó un video en el que contó lo bien que se encontraba tras su operación: "El día de hoy fue mi primer show después de mi cirugía. Cumplo un mes de mi cirugía el 11 de agosto para recibir mi cumpleaños 40 y pues nada, me siento muy bien. Sé que hay muchas dudas, sé que están diciendo muchas cosas. Solo les puedo decir que no fue de emergencia, estoy bien", expresó.

Acto seguido, la cantante pidió comprensión, asegurando que hablará del asunto cuando sea el momento adecuado: "Ha sido una situación compleja para mí, de mucho sentimiento. Es muy privado. Pronto si quieren hacemos un en vivo y platicamos y les cuento la situación, pero un poquito más adelante. Cuando me sienta mejor de mi corazoncito también", comentó.

Y aunque Regina ha preferido omitir detalles sobre lo que ocurre realmente con su salud, la mañana de este lunes dejó sin palabras a sus fans al compartir que está tomando radioterapias. "Cumplí 40 años... todo está cambiando... hoy fue mi primer radioterapia rodeada de amor y apoyo. ¡Gracias vida por mandarme retos fuertes pero también por la fortaleza", escribió en una primera imagen. Acto seguido, la exestrella de TV Azteca publicó una segunda fotografía en la que posa desde el hospital acompañada de varias mujeres, entre ellas su compañera Melissa López de JNS.

