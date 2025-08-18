Tras confirmar estar desahuciada, Julio César Chávez da dura noticia de Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez, acaba de ser abordado por la prensa en la Ciudad de México, donde por primera vez habló de la salud de su querida amiga, Yolanda Andrade, después de que la presentadora y actriz confirmara estar desahuciada, pues no tiene cura su enfermedad. El pugilista, por desgracia revela que es verdad que no está a 100 y dio dura noticia al respecto.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Yolanda declaró que tiene dos diagnósticos de expertos, los cuales son iguales, que no tiene cura su enfermedad, por lo cual, aunque puede controlar los síntomas, realmente no va a vivir más años de los que muchos de su edad o sus colegas: "Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etc, ect".

Ahora, la denominada 'Leyenda del Box', al hablar ante la prensa de su gran amiga, confesó con gran tristeza que a él y a su familia le ha tocado ver los momentos en los que se pone mal de la nada, en especial que ya no puede hablar, y les duele porque la quieren, pero afirma que pese a todo le echa ganas: "Pues sí, sí nos duele porque de repente está bien, y de repente se nos pone malita, sobre todo en la cuestión del hablar".

Julio César ante las cámaras de TV Azteca, se mostró sumamente optimista, asegurando que ella va a salir adelante tenga lo que tenga, ella sigue hacía adelante, incluso usó su gran sentido del humor para declarar que le está echando pantalones a la situación, y que él le recomendaría que le eche otra cosa, pero es algo que no tiene en su anatomía por ser mujer: "Pero, va a estar bien, va estar bien Yolanda, que le eche pantalones, le diría que otra cosa, pero no tiene".

Finalmente, el padre de Julio César Chávez Jr., al ser cuestionado si sabe sobre los dos diagnósticos de los que ella habló y en los que en ambos los médicos le dijeron que no tenía cura y que iba a morir, no quiso hablar ni entrar en detalles, volviendo a mostrar que tiene toda la fe y el optimismo de que su amiga va a seguir en este plano terrenal muchos años más, ya que solamente respondió de forma contunde: "Todo va bien, gracias a Dios", y se retiró.

Fuente: Tribuna del Yaqui