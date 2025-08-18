VIDEO: Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar ante críticas por su relación con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia aprovechó un encuentro con la prensa para rendir homenaje a la memoria de doña Flor Silvestre, quien habría cumplido 95 años, y al mismo tiempo fijó postura sobre la polémica que rodea a Ángela Aguilar tras las recientes declaraciones de Christian Nodal en entrevista con Adela Micha. La actriz y cantante lamentó el trato desigual que asegura reciben las mujeres en la industria musical, en comparación con sus colegas masculinos.

"Vivimos en una sociedad totalmente machista, porque a Nodal casi que lo aplauden por andar con mujeres bellas y famosas, pero a Ángela la atacan como si ella fuera culpable de todo. Me parece muy injusto lo que le ha pasado, no se lo merece", expresó con firmeza. Guardia mostró su apoyo a la intérprete de música regional, quien recientemente confesó entre lágrimas que su vida personal ha opacado sus logros artísticos.

Maribel Guardia alza la voz en defensa de Ángela Aguilar

La costarricense recordó su propia experiencia cuando fue nominada al 'Grammy' y recibió críticas y comentarios negativos de parte de colegas. "Sí, es como más difícil un poco para las mujeres. Qué bueno que está cambiando en los últimos años, pero sigue siendo complicado porque como artistas estamos expuestos todo el tiempo a la crítica", afirmó.

Durante la charla con medios, Maribel Guardia también negó tajantemente las especulaciones sobre un supuesto diagnóstico de leucemia. La actriz aclaró que se encuentra en buen estado de salud y pidió mayor seriedad al momento de difundir información. "Cuando publiquen algo, que presenten pruebas, porque gracias a Dios no existen. Yo estoy bien y agradezco la preocupación, pero no se vale inventar", declaró.

Conmovida, Maribel Guardia abrió su corazón al hablar del hijo de su fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón, asegurando que su mayor anhelo es volver a convivir con el pequeño. "Lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, tenerlo cerca de mi vida. Sé que Julián hubiera querido eso, que yo esté presente como la representación de él en su vida", dijo entre lágrimas. Finalmente, lamentó que un posible encuentro pueda darse bajo condiciones poco favorables: "Quiero verlo de una manera digna, no en un cubículo, con prensa esperando a ver si el niño habla mal de mí. Eso no es digno para él ni para mí", concluyó.

