Westcol se retira del box: Tras pelea con Mario Bautista se someterá a cirugía de hombro

Ciudad de México.- El influencer colombiano conocido como Westcol, después de haber perdido su pelea contra Mario Bautista, recientemente ha dado declaraciones de su salud, en la que confirmó que se fracturó el hombro, por lo cual deberá de ser sometido a una cirugía, agregando que aunque sea todo un éxito y cumpla con todas las indicaciones médicas no podrá volver al ring, por lo que reveló que se retira del box para siempre.

El pasado domingo 17 de agosto, finalmente llegó el día que muchos esperaron, y se realizó en el Palacio de los Deportes el evento de streamers, llamado Supernova Orígenes, en el cual se ve a creadores de contenido subir al ring como boxeadores amateurs y pelear con otro influencer, solo que en vez de 12 rounds, como profesionales, son cuatro, aunque con las mismas reglas. Al no ser profesionales, los guantes son diferentes y llevan careta para protegerse el rostro.

Una de las peleas más esperadas fue la de Luis Fernando Villa Álvarez, nombre real de Westcol, contra Bautista, ya que apostaron la cabellera. Sin embargo, después de que se acabó el combate y Mario fue el ganador, el influencer colombiano fue llevado de emergencia al hospital, donde resultó que se fracturó el hombro: "Fue una lesión y negligencia mía, en la pelea yo sentí que iba ganando y que todavía tenía mucho para dar, cuando a mí se me sale el hombro yo no sé cuánto pelee así, pero no quería parar la pelea porque veía la victoria cerca. Se me dañó el hueso, se me dañó el hombro", dijo en un video en el hospital.

Ante esto, ya instalado en el nosocomio, el compatriota de Karol G, a través de sus redes sociales, como X, antes conocido como Twitter, compartió su fractura fue del labrum y que debe de ser operado de emergencia, porque sino iba a seguir teniendo problemas de dislocación que al final le ocasionarían que se quedara sin hombro por el desgaste. El colombiano declaró que debió de retirarse antes, y ahora sufre las consecuencias: "Fui muy estú..., pelear así me jodió totalmente y por eso voy a operación. Les agradezco los mensajes parce que chimba todo el mundo que me quiere, todo está bien la verdad, lástima el hombro, pero todo está bien".

Finalmente, después de confirmar la fractura y que no había más remedio que una operación, Westcol reapareció para revelar, que a causa de esta cirugía, su carrera en el boxeo amateur ha terminado de forma definitiva, pues los médicos ya le dijeron que después d esto ya no puede volver al ring: "Hay malas noticias, bueno, no sé si malas o buenas: ya no puedo volver a boxear, por más que me operen". Hasta el momento se sabe que desea irse a Colombia para operarse allá.

Fuente: Tribuna del Yaqui