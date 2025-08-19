Actriz de Televisa revela pidió despido de Imelda Tuñón de obra en apoyo a Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas, Lourdes Munguía, después de que estuviera envuelta en el rumor de que pediría el despido de Imelda Tuñón de la obra de teatro en la que comparten créditos, Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve, en una reciente entrevista respondió con sinceridad y confirmó la petición, asegurando que fue en apoyo a Maribel Guardia, con la cual mantiene una amistad desde hace más de 20 años, al trabajar juntas en Televisa.

Hace varios días, en Kadri Paparazzi aseguraron que Lourdes pidióa los productores que la despidieran o hicieranalgo para que no tuviera que subir con ella al escenario ni tampoco ensayar a su lado, afirmando que le hicieron caso por su amplia trayectoria: "Cuando Lourdes Munguía se enteró que Imelda estaría en el escenario, pidió que la bajaran: 'si Imelda se presenta, yo no salgo', le dijo a la producción; quien le dio la razón al ego y quien terminó sin obra fue Garza Tuñón".

Ahorq, despuésde tantos dimes y diretes al respecto, Munguíaa través de una entrevista con Sale el Sol, afirmó que ella sí pidió no toparse con Imelda, pues ella siempre va a ver por su amiga y estará de su lado, por lo que no podía estar cerca de la viuda de Julián Figueroa: "Sí, prefiero no coincidir. Ella trabajó al día siguiente, nos acomodamos. Primero mi amiga. Maribel es mi hermana, entonces, primero ella… No coincidiría con ella (Imelda Tuñón)".

Con respecto a la reacción que habría tenido la actriz de Corona de Lágrimas al saber su postura, Lourdes afirmó que se puso un poco conflictuada, ya que es una mujer de bien que prefiere evitar los conflictos, por lo que no le agrada saber de peleas ni estar involucrada en una: "¡Ay, Virgen de Guadalupe! o ¡Ave María Purísima! Me dijo algo así como ¡Virgen Santa! Porque a ella no le gusta el conflicto. Lo más feo es que va para largo (el problema legal con Imelda) y mi amiga no es una persona de pleitos y sí va para largo".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pidió a la prensa que ya no repliquen información sobre la hospitalización o la muerte de Guardia, ya que se asusta tanto que se enferma de la preocupación y más cuando la actriz no puede responder a su llamada de manera inmediata, haciendo que crea que sí es verdad lo malo que se dice: "No, ya no me la maten, por favor, defiéndamela, cada que sale una publicación de que está hospitalizada que se murió me enfermo del estómago, le estoy hablando y no me puede contestar luego y ya le estoy rezando".

Fuente: Tribuna de Yaqui