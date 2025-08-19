Adiós Televisa: Karime Pindter sería despedida de novela y ¿productores ya no la quieren?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se revelara que la famosa presentadora e influencer, Karime Pindter, haría su debut como actriz, ahora se ha dicho que sería despedida de novela, incluso se ha pensado que podría decirle adiós a Televisa, por una molestia en el proyecto en el que estaba contemplada, ¿acaso los productores ya la quieren en sus melodramas futuros?

Pindter hace un par de meses se dijo emocionada de poder trabajar con el productor de novelas, Carlos Moreno, revelando que tendría un personaje importante en el melodrama Mi Verdad Oculta, sin embargo, poco después confirmó que no formará parte de este proyecto y debutará con un personaje transitorio en la segunda parte de Papás Por Siempre. Ahora, según en TV Notas, el motivo de este cambio, fue porque a despidieron del primer proyecto.

Supuestamente, sería compañera de escena de Susana González y David Chocarro, en los primeros capítulos y a lo largo de todo el melodrama, cobrando fuerza poco a poco su personaje, ya que le vieron "potencial", pero al final la despidieron porque le dio prioridad a su vida como influencer y no prepararse: "Las pruebas que hizo fueron un par de escenas, en donde se buscaba ver si lucía bien a cuadro con los otros actores, si había química y esas cosas de imagen. Se le pidió que tomara cursos de actuación, de voz y de movimiento corporal, cosa que al parecer no hizo".

La fuente declaró que contratos ya pactados, sus vacaciones en el Festival Tomorrowland fueron la principal causa, y aunque ella ya había avisado esto con la producción y estuvieron de acuerdo, lo que no aceptaron fue el hecho de que al regresar y comenzar los ensayos, no dio el ancho y la exintegrante de Acapulco Shore, aceptó y respetó la decisión: "Lo platicaron con ella y lo tomó de la mejor manera. Karime Pindter Aceptó que no estaba preparada para un papel tan fuerte. Es un personaje que demanda mucho. Va en casi toda la novela y tiene un peso importante dentro de la historia".

Pese a que la exhabitante de La Casa de los Famosos México fue despedida del melodrama, la realidad es que señalan que los productores no le cerraron las puertas, sino que en realidad solo le piden que se prepare más para poder estar en un proyecto ten demandante como una novela, hecho que la ex de 'El Potro' Caballero tomará en serio: "Sé que ella, después de sus cosas y sus compromisos, entrará al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) a un curso especial para que mejore y esté al 100% en su participación en Papás por siempre, que grabará dentro de 2 o 3 semanas".

