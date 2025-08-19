Aleks Syntek rompe con la prensa: "Ya no daré entrevistas, le voy a hacer al Luis Miguel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aleks Syntek volvió a estar en el ojo público tras protagonizar un fuerte momento durante un concierto en la Ciudad de México. El cantante y compositor explotó contra los medios de comunicación y sus críticos en redes sociales, asegurando que ha sido víctima de malas interpretaciones y notas fuera de contexto, motivo por el cual decidió poner fin a su relación con la prensa.

En medio de su discurso, el intérprete señaló directamente a la periodista Maxine Woodside, a quien acusó de haberlo grabado sin su consentimiento. "Ella me grabó a escondidas para ver qué me sacaba de lo de Shakira y de todos esos chismes. La verdad es que ya estoy hasta la madr... Maxine Woodside me debe una disculpa, y si no lo hace, pues mal por ella", afirmó. "Ya no voy a dar entrevistas ni podcast, le voy a hacer al Luis Miguel, porque siempre lo he hecho de buena voluntad y se cag...n encima de mí", expresó Syntek frente a su público, en clara referencia al hermetismo con el que 'El Sol' maneja su vida privada.

El también productor aprovechó para responder a los señalamientos que ha recibido en redes sociales luego de autodefinirse como un compositor de talla internacional. Sintek criticó que se menosprecie a los músicos mexicanos en comparación con artistas extranjeros. "Ponen por encima a Elton John porque es inglés, que porque es inglés es más ching... que Aleks Syntek, porque Aleks Syntek es mexicano. Pues ni madr.., los mexicanos somos más ching... que los europeos. Apoyemos lo nuestro, apoyemos a los mexicanos", reclamó, mientras hacía referencia a figuras como Agustín Lara y Armando Manzanero.

Syntek también defendió su estilo musical y explicó por qué no se ha sumado a géneros urbanos como el reguetón. "Hace algunos años me di cuenta de que los 'trending' implican hacer canciones de misoginia, cosificación y apología del delito, y yo no hago eso. Nunca he hecho moda, siempre he hecho música", sostuvo.

El artista concluyó su intervención con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones, a quienes señaló de estar confundidas por ideales aspiracionales. "Yo viajo en taxi, no me compro yates. A los 'millennials' les vendieron la idea de que ser ching.. es tener cinco mujeres en Miami, drogas y un 'penthouse'. Como no lo tienen, se enojan conmigo. Mejor cántenle a su pareja 'Te soñé', es más bonito", finalizó entre aplausos y controversia.

