Carlos Rivera motiva con su fundación: "Tenemos que seguir diciendo que sí se puede"

Ciudad de México.- Carlos Rivera regresó a sus raíces en Huamantla, Tlaxcala, para presentar oficialmente su fundación Te Soñé por Carlos Rivera, una iniciativa que nace de su amor por México y busca preservar la cultura, impulsar el arte como lenguaje universal y agradecer a su tierra natal todo lo que le ha dado a lo largo de su trayectoria artística.

La presentación se realizó durante una cena de gala en apoyo a los artesanos de la región. Rivera estuvo acompañado por su esposa, la conductora Cynthia Rodríguez, así como por familiares, amigos, empresarios y la música que lo ha convertido en uno de los cantautores más queridos del país desde su paso por 'La Academia' hace más de dos décadas.

El cantante explicó que esta fundación es un proyecto que trasciende lo personal: "Es un sueño que vengo persiguiendo desde hace tiempo. He tratado de ayudar en todo lo que he podido, especialmente a mi tierra, pero llega un punto en que, de manera personal, no puedes hacer más. La unión hace la fuerza y por eso decidí crear una asociación civil, para que no sea un proyecto solo mío, sino colectivo", señaló Rivera.

La fundación se enfocará en tres ejes principales: Cultura, artes y rescate patrimonial. El artista destacó que su objetivo es generar oportunidades para jóvenes, niños y comunidades vulnerables, además de proteger la riqueza histórica de Huamantla.

Rivera recordó cómo el año pasado lograron dar trabajo a más de 600 artesanos de la región, entre ellos mujeres alfombristas, madres solteras y mujeres víctimas de violencia que encontraron en este proyecto un oficio y una fuente de sustento. También compartió su compromiso con la restauración de piezas históricas, como la imagen de la Virgen del siglo XVII que participa en la procesión de Huamantla y que llevaba más de 15 años esperando ser restaurada.

Carlos Rivera reconoció el papel de su esposa en este nuevo proyecto: "Cynthia está muy ilusionada con la fundación y ha estado muy pegada conmigo. Estos proyectos no solo me llenan a mí, también a ella, porque compartimos el deseo de ayudar", comentó. Visiblemente conmovido, el intérprete aseguró que su padre estaría orgulloso de esta nueva etapa en su vida: "Tenemos que seguir diciendo a la gente que sí se puede, pero no solo eso, también tenemos que ponerles los medios para que suceda".

Con Te soñé por Carlos Rivera, el cantante tlaxcalteca busca consolidar un espacio permanente de apoyo social y cultural. Su propósito es demostrar que el éxito musical también puede transformarse en una plataforma para preservar la riqueza de México y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

