Conoce a los nuevos Weasley que HBO presentó para la serie de 'Harry Potter'

Londres, Inglaterra.- El universo de Harry Potter, creado por la escritora británica J.K. Rowling, sigue manteniendo al filo del asiento a los fans de la saga, pues, como se sabe, en un par de meses la reconocida cadena de televisión estadounidense HBO planea estrenar la primera temporada, que promete traer mucha magia al mundo muggle. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

Para empezar, la revelación de los actores que más impaciencia generó fue la del Trío Dorado. Se trata del actor escocés Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger —quien previamente participó como Matilda Wormwood en el musical Matilda en el West End de Londres— y, por supuesto, falta alguien más muy importante: Alastair Stout como Ron Weasley.

Sin embargo, poco a poco más celebridades se unieron al elenco, pues los confirmados hasta el momento de la elaboración de esta nota son John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y la muy controversial elección de Paapa Essiedu como Severus Snape. Continuando con los adultos, Katherine Parkinson desempeñará el rol de Molly Weasley.

Se unen al reparto de 'Harry Potter'

Algunos otros miembros del reparto:

Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan Alessia Leoni como Parvati Patil Sienna Moosah como Lavender Brown Bertie Carvel como Cornelius Fudge.

La muy amada familia Weasley ya tiene a Katherine, pero aún le falta su complemento, Arthur. A pesar de este hecho, ahora se sabe quiénes serán sus hijos ficticios. En las redes sociales de la empresa de entretenimiento se publicó una fotografía donde aparecen todos los pequeños: en primer lugar, Gracie Cochrane en el papel de Ginny; Ruari Spooner como Percy; y los gemelos Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George, respectivamente.

Es vital precisar que todavía no se asigna la identidad de Bill, mientras que Charlie evidentemente no estará en las primeras temporadas, pues dentro de la historia se encuentra en Rumania. "Acompañando a nuestro Alastair Stout como Ron Weasley, damos una cálida bienvenida a Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley y Gracie Cochrane como Ginny Weasley a la serie original de HBO", dice el comunicado de HBO.

Fuente: Tribuna