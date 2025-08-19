Críticas contra Ninel Conde provocan que suspenda todas sus actividades en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que tan solo han pasado unos días desde que salió Ninel Conde de La Casa de los Famosos México, ha dado bastante de qué hablar, pues las especulaciones giran en torno a la cantante y, además, su comportamiento dentro del reality show generó algunas enemistades, empezando por el icónico villano de telenovelas, Alexis Ayala, con quien tuvo incontables enfrentamientos.

Ahora, se pronunció sobre el tema la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, y la información que proporcionó reafirmó la creencia de que a Ninel le dolieron más de la cuenta las impresiones negativas sobre su persona en redes sociales. Desde "manipuladora" hasta "ardida", esos son algunos de los conceptos que usan en X (antes Twitter) para describir al Bombón Asesino.

¿No dará más entrevistas?

La influencer Chamonic confesó que la mujer de 48 años no planea dar más entrevistas porque está cansada de las críticas; incluso, tomó la decisión de cancelar las múltiples ruedas de prensa que tenía comprometidas como exhabitante del famoso programa de Televisa. De hecho, se dice que curiosamente llegó una hora tarde al programa Hoy y que solo le falta asistir a Cuéntamelo Ya.

Publicación de Jacqueline Martínez

"El Bombón Asesino Ninel Conde… no está soportando tanta crítica y cuestionamiento. Por ese motivo tomó la decisión de cancelar el tour de prensa que se hace al salir del reality La Casa de los Famosos México. Ella solo fue al programa Hoy y al en vivo que hacen en la página del reality, que cabe mencionar llegó una hora tarde, pero llegó; ya no hará más prensa ni asistirá a Cuéntamelo Ya", escribió Martínez.

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, se especula que la razón de salida de Conde fue porque tiene una gira en Colombia. Según la misma fuente antes citada, su eliminación de La Casa de los Famosos México estaba más que pactada, pero hasta el momento de la elaboración de esta nota no son más que rumores. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de todo este asunto que rodea a la celebridad?

