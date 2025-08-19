“El casado era él”: Alicia Machado tras las críticas por su relación con Ricardo Arjona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nacida en Venezuela en 1976, Alicia Machado, una figura prominente que ha sabido ganarse la fama, desde su coronación como la Miss Universo en 1996 no ha parado; es actriz, empresaria, presentadora, escritora, así como una mujer que habla del empoderamiento femenino. Recientemente fue puesta en el ojo mediático, no por su trabajo, sino por su exrelación con el cantautor Ricardo Arjona, romance que inició cuando ella tenía 19 años y él estaba casado con Leslie Torres.

En diferentes medios, la actriz ha hablado de la relación pasada con el intérprete, de la cual ha recibido numerosas críticas por haber estado con una persona en matrimonio. Durante su participación en el podcast Chingonamente, habló sobre lo que dicen de ella los usuarios de redes sociales, destacando que ella es sincera sobre el tema, además de expresar que las decisiones dentro de la relación no recaen en su persona.

Señaló: “Sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Entonces, como por eso se hace viral, no se hace viral porque haya sido una historia bonita de amor, sino para ver cómo desprestigian a la Machado”. La famosa cuestionó el hecho de que los señalamientos siempre recaigan en la mujer, en lugar de pedirle explicaciones al hombre involucrado. “¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? "¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció?", cuestionó.

Siguió diciendo: "¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba?, ¿por qué me perseguía?, ¿por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana?, ¿por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar?, que ajá, que no, que él estaba separado, que no era verdad, que él nunca había estado casado con nadie?". La también cantante recalcó que la polémica revive constantemente con la intención de manchar su imagen.

Puntualizó: “¿Pero por qué no le preguntan a él por qué él decía todo eso? Sacan eso ahora porque como que me quieren ensuciar la reputación diciendo que yo anduve con un hombre casado. Sí, el casado era él, no yo”. Con estas palabras, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos destacó que no pretende ocultar su pasado, pero exige que la responsabilidad se reparta de manera justa y que las miradas no se centren únicamente en ella.

Fuente: Agencia México