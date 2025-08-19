Enigma Norteño: Así se 'despidió' Ernesto Barajas en redes antes de su asesinato; filtran FOTO

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- Durante la tarde de este martes 19 de agosto el mundo de la música norteña se vistió de luto debido a que se confirmó el trágico fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño que fue víctima de un ataque armado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Horas antes de ser asesinado, el intérprete de éxitos como Los Lujos del R. alcanzó a 'despedirse' de sus seguidores, publicando varios videos mediante su cuenta de Instagram donde mostró cómo pasó sus últimos momentos con vida.

En sus historias, Ernesto mostró un poco de su cotidianidad siendo una persona con diabetes, pues grabó el momento exacto en el que se inyectaba insulina. Después mostró una imagen en la que aparece con su madre y luego puso varios videos de canciones inéditas, que según sus palabras, eran regalos de "cumpleaños", pues el próximo mes de septiembre celebraría su cumpleaños 39.

Además, la última publicación de Ernesto también ha conmovido a sus seguidores, pues se trata de un video que grabó con su hija Alix Emilia, fruto de su relación con Alexis Sillas, con quien también tuvo un niño al que llamaron Ernesto. En las imágenes se puede ver al cantante haciendo el trend de su canción Hello Kitty y de pronto la pequeña, de unos 8 años, se acerca para acompañarlo cantando y bailando.

Esta publicación ha servido para que los fans y colegas de Ernesto, como Larry Hernández y Pancho Uresti, publiquen mensajes de despedida para el fundador de la agrupación conocida por interpretar corridos como Mayito Gordo, Los Lujos del R, Quemándose un Gallito, Chavo Félix y El Ondeado.

Así fue la última publicación de Ernesto Barajas

Filtran FOTO de Ernesto Barajas tras su asesinato

Tras confirmarse el asesinato de Ernesto, en redes sociales de inmediato se comenzó a viralizar una imagen que muestra cómo terminó luego del atentado. En la fotografía, que ya está por todo X, se puede observar a una persona del sexo masculino desplomada en el piso con una herida de bala a la altura de la cabeza, sin embargo, no se alcanza a ver su rostro; no obstante, los internautas afirman que sí se trata de Ernesto.

Clic aquí para verla. Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discresión

De acuerdo con los reportes, el atentado donde murió Barajas se registró este martes en una pensión de autos ubicada en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Arenales. El vocalista de Enigma Norteño se encontraba dentro de una camioneta pick-up acompañado por un hombre y una joven de 18 años, cuando fueron atacados a balazos. Barajas y su acompañante masculino fallecieron en el instante. La mujer resultó lesionada en una pierna y fue llevada a un hospital cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui