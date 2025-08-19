Ernesto Barajas, vocalista asesinado de Enigma Norteño, habría ayudado a 'El Nini' para bloquear a otros artistas

Ciudad de México.- El asesinato de Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, tiene en shock al mundo del espectáculo. Barajas, al igual que muchos otros cantantes del género, ha sido relacionado con importantes criminales. Pero en este caso, el originario de Culiacán, Sinaloa, fue acusado de estar relacionado directamente con Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', exjefe de seguridad de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, al ayudarle a bloquear a otros artistas.
Barajas fue víctima de un ataque armado este martes 19 de agosto en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde, supuestamente, hombres armados llegaron hasta las calles Francisco I. Madero y Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos, y dispararon contra el cantante; al parecer fueron dos los sujetos que accionaron sus armas contra el de Enigma Norteño. En vida, Barajas cobró gran popularidad por sus narcocorridos.
Su relación con 'El Nini' y el Cártel de Sinaloa
Tanto él como Enigma Norteño fueron señalados de tener relación con el cártel tras una presentación en julio de 2023 en la Feria Rosarito, Baja California, donde apareció una narcomanta dirigida al vocalista. "Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana; aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera, La Baja tiene dueño. Atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)", señalaba.
Mientras que en marzo de este 2025, el músico sinaloense Arley Pérez acusó públicamente a Barajas de tener una relación con 'El Nini'. Señaló que Barajas "bloqueó" su carrera por instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, exjefe de seguridad de Los Chapitos. "Te pasé que hubieras pasado recados a otros músicos de que no hicieran duetos conmigo cuando 'El Nini' te lo ordenó. Yo pensé que estabas amenazado; lo entendí por ese lado. Pero ahorita ya no entiendo por qué sigues", expresó Pérez en contra de Barajas. Además, le pidió enfocarse en lo suyo.
En más de una ocasión, Ernesto Barajas negó tener relación con 'El Nini' y con el Cártel de Sinaloa, pero reportes indicaban que cobraba 421 mil 534 pesos por cada narcocorrido.
