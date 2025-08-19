Ernesto Zepeda rompe el silencio tras ganar demanda contra Livia Brito; ¿irá a prisión?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido fotógrafo, Ernesto Zepeda, recientemente ha brindado una entrevista en exclusiva para el matutino de Imagen TV, en el que ha dado una inesperada confesión sobre su caso en contra de la polémica actriz cubana, Livia Brito, y después de varias semanas de haber ganado su demanda, ha optado por romper el silencio sobre situación que lo siguen perjudicando, ¿acaso la estrella de Televisa deberá de ir a prisión?

Hace cinco años, mientras que Brito disfrutaba de unas vacaciones en la playa con su ahora expareja, Mariano Martínez, atacó a Zepeda, acusándolo de violar su privacidad, por lo que por largos cinco años, estuvieron en una intensa demanda, que al final, le dio la razón al fotógrafo. Ahora, según la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Livia deberá pagarle por los daños y cumplir el castigo que imponga la ley.

Ahora, después de la resolución llegó el momento de la entrega de evidencias, y por ende la cámara que Ernesto de aquel día le fue entregada, pero en entrevista con Sale el Sol, reveló que está básicamente inservible y tendría que llevarla a reparar para ver que se puede hacer, pero que no cree que haya algo: "Lleno de arena, de hongos, parece inservible realmente, a menos que el técnico lo revise y vea si puede hacer una limpieza profunda, a lo mejor podría funcionar, pero no creo".

Al ser cuestionado por Joanna Vega-Biestro si fue culpa de la Fiscalía los daños o de Brito y su ahora expareja, el fotógrafo declaró que fue la entonces pareja, ya que las autoridades guardaron el material tal cual se entregó, y con el paso del tiempo, la sal, la humedad y todo, fue lo que terminó de afectar su equipo de trabajo: "Fue así como ellos recibieron las cosas, así lo almacenaron, pero la arena al tener la sal y estar en bolsa de plástico, para el equipo es dañino. Sí, totalmente, así es como queda las cosas (que Livia y su entonces pareja dañaron el equipo de fotografía)".

Ante esto, respondió que todavía no hay una fecha en la que la actriz de La Mujer Del Diablo deba de pagar lo que debe, sino que se debe de pasar el caso a un nuevo juez, debido a que e juzgado en el que comenzó el caso, se extinguió y debe de pasarse con alguien nuevo: "Aún no hay fecha, tienen que entregarle, al juzgado donde se llevó mi caso se extinguió, y tienen que asignar un nuevo juzgado, darle al juez darle de nuevo el expediente nada más para que él diga la resolución. Nada más es esperar unos meses más".

Finalmente, declaró que esto no acabará en este 2025, pues debe de bajar el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacía los Tribunales de Justicia, sala de diputados, y finalmente a los juzgados, donde ya se implementará el cumplimiento de la condena: "Faltan meses, hay que esperar, es un trámite burocrático, entonces de la Suprema Corte bajará a un Tribunal, después a una sala y luego a un juzgado, pero parece que ya va avanzando un poco y hay que esperar, ya falta un poco menos. Ya nada más que pague".

