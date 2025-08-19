Esposa de Julio César Chávez Jr reaparece tras deportación a México y da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida Frida Muñoz, actual esposa y madre de los hijos de Julio César Chávez Jr., acaba de reaparecer en redes sociales, pocas horas después de que se confirmara por parte de la Fiscalía General de la República que el pugilista mexicano fue deportado a México y ya se encuentra en una prisión de máxima seguridad. La influencer dio una inesperada noticia sobre su proceso de sanación en este tema.

El 2 de julio de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), detuvieron al pugilista mexicano tras pelea con Jake Paul, y aunque al inicio se pensó que tendría problemas con su visa, después de confirmó que la realidad del arresto fue por su presunta relación con una red de tráfico de armas y vínculos con delincuencia organizada, especialmente con el Cartel de Sinaloa, además, de ser señalado como "una amenaza para la seguridad pública".

Tras mes y medio de esta detención, se confirmó que el pasado 18 de agosto de este 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que fue deportado de regreso a México y fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, a causa de la orden de aprehensión emitida desde marzo de 2023 por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, en México. Según el Registro Nacional de Detenciones, fue a as 11:53 horas del 18 de agosto, cuando Julio César JR., fue entregado a la Policía Federal Ministerial.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la nuera del exboxeador mexicano, Julio César Chávez, compartió un enigmático mensaje en el que habla sobre el amor en medio de todo lo malo que hay, y sobre la confusión de saber que su alma en verdad pertenece a Dios: "En medio del ruido y las distracciones, mi alma a veces olvida a quién pertenece y quién ha caminado conmigo en cada paso. Entonces, respiro, detengo el mundo por un instante y dejo que su paz me envuelva. Confío en que todo se ordenará bajo su perfecta voluntad".

De la misma manera, agregó que por el momento, solo abraza a su familia, atesora que está viva y que va un paso a la vez en medio de las dificultades, sosteniéndose siempre de Dios: "Abrazo a los míos, atesoro el presente y descanso en la certeza de que Él siempre tiene el control. Dios es fiel… incluso cuando yo olvido, Él siempre permanece". Cabe mencionar que hasta el momento, no ha dicho nada en concreto sobre la deportación de su esposo.

