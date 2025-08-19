Faisy veta a Mariana Echeverría de 'Me Caigo de Risa"; les pondría ultimátum a productores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la actriz y presentadora, Mariana Echeverría, no podría retomar su carrera como esperaba, pues se dice que el reconocido presentador mexicano, Faisy, habló con altos mandos y ha logrado que sea vetada de Me Caigo de Risa, impidiendo que pueda regresar al famoso proyecto de comedia, ya que a los productores de la emisión les pondría un ultimátum de esto.

El pasado martes 14 de enero de este 2025, TV Notas, declaró que Mariana se arrepentiría de haber dicho que no se sentía bien al trabajar en el programa cómico, y ahora estaría buscando la oportunidad que la dejen regresar a este, aparentemente como plan para reparar su dañada reputación en La Casa de los Famosos México y recuperar las amistades de varios presentadores, como Faisy. Ante esto, aseguraron que ni el conductor ni otros colegas, como Gaby Playas, no la querrían de regreso, y no por el reality, sino por pleitos pasados.

Al parecer, pese a que varios presentadores no están de acuerdo, el productor Lalo Suárez y otros altos mandos de Televisa la quieres reincorporar al elenco, pero según la fuente, Faisy "pegó el grito en el cielo cuando mencionaron la posible incorporación de Mariana", y que les advirtió sobre las consecuencias de admitirla de nuevo: "Se opuso y mencionó que no la quería en el programa ni pisar el mismo escenario que ella. Que cómo iba a trabajar con alguien que dijo pestes de él. Puso un ultimátum con la clásica frase: '¡O ella o yo!'. Me queda claro que la guerra sigue cantada y no tendrá final".

Ya le dijeron a Faisy que es un buen momento para arreglar sus diferencias con Mariana, pero él respondió que no, que se harían un favor mutuo al no volver a trabajar juntos", agregó.

Ante esto, la fuente ha declarado que aunque la exparticipante de Las Estrellas Bailan En Hoy, tiene el apoyo de productores, la realidad es que el presentador de Faisy Nights tiene el mayor poder en las decisiones de Me Caigo de Risa y por ello es que es muy probable que no la vuelvan a contratar: "Reconozco que Faisy tiene gran poder de decisión en el programa, y dice quién sí y quién no entra. Anda subidito en el ladrillo, pero es buen tipo. Luego se le quiere subir a las barbas al productor".

Finalmente, la fuente afirma que así como pidió perdón en el programa Hoy sobre sus errores dentro de la casa, también ha aceptado el mal que hizo en su pelea con el exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, pero que él no lo hace y considera que es momento de que lo haga para beneficio del programa: "Mariana ha dicho que lo que pasó con Faisy ya lo dejó fluir y lo soltó. ¿Por qué él no hace lo mismo? Todos merecemos una segunda oportunidad. Los 2 se tienen que pedir perdón".

Fuente: Tribuna del Yaqui