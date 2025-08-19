¿Fue víctima? Ana Bárbara habla sobre las acusaciones de violencia de José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, acaba de brindar una entrevista en la que decidió romper el silencio y hablar de las acusaciones de violencia que existen en contra del tan polémico cantante mexicano, José Manuel Figueroa, dando un enigmático mensaje en el que declara que al final pagará por todo lo malo que ha hecho, ¿acaso revela que fue su víctima?

Desde hace meses, José Manuel se encuentra en medio del escándalo, pues después de que Alicia Machado lo acusara de romperle las costillas, en los últimos meses, se ha dicho que Marie Claire Harp lo dejó por violentarla, e incluso Ninel Conde ha vuelto a hablar de él, tachándolo de machista y de violentador, pidiendo a los medios de comunicación que ya no le den espacio a ese tipo de hombres que solo creen que la mujer está para cocinar. Él sigue negando los cargos.

Ahora, durante el encuentro de la cantante con Venga la Alegría, fue cuestionada de esta situación, y ella por su parte, solo declaró que en la vida todo se termina por pagar, asegurando que ella espera que le llegue su momento a él, y no le importa nada más de su vida, porque ella tiene la suya: "Nada me importa de eso, nada, ni siquiera así (gesto de algo pequeño). No es momento de hablar de ese tipo de cosas, pero lo único que puedo decir es que todo, todo en la vida cae por su propio peso".

La intérprete de Fruta Prohibida declaró que al final del día, existe algo llamado karma y darma, lo cual lo hará pagar todo lo malo que ha hecho a lo largo de su vida y ella se queda con esa certeza de que el universo se encargara de ponerlo en su lugar, como o hace con todo mundo: "Lo bueno te lo regresa el universo, lo malo, tarde o temprano también te lo regresa el universo, karma y darma se llama".

Finalmente, al ser cuestionada sobre la polémica sobre ser una "mala madre", Ana Bárbara declaró que ella admira a todas las madres, y afirma que no es perfecta y claro que tiene muchos errores, pero que así es con todas, solo que ella es famosa y está más expuesta: "Mi pedazo de mi alma, muy contenta de poder disfrutar el trabajo y la maternidad. Lo de buena es muy subjetivo, soy una mamá como todas, con mis defectos y virtudes, nada más que con un trabajo particular".

Fuente: Tribuna del Yaqui