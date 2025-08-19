Katy Perry electrocutada en pleno show aéreo: Así fue la descarga que sufrió en el escenario

Comparta este artículo

Carolina Del Norte.- Katy Perry vivió un momento de tensión durante su más reciente presentación en Estados Unidos, como parte de su gira mundial 'The Lifetimes Tour'. La cantante sufrió lo que aparentó ser una descarga eléctrica mientras realizaba un acto aéreo sobre el escenario, situación que alarmó a sus seguidores.

El incidente ocurrió mientras la intérprete de 'Firework' era elevada por una estructura rodeada de cables y luces LED. De repente, su cuerpo se estremeció de manera brusca, lo que muchos asistentes interpretaron como una electrocución. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial para confirmar la causa del percance, Perry continuó el espectáculo sin detenerse, demostrando profesionalismo y temple ante el público.

No es el primer incidente en 'The Lifetimes Tour'/Créditos: Internet

El episodio en Carolina del Norte se suma a una serie de percances que han marcado esta gira. En julio, durante un concierto en San Francisco, la estructura en forma de mariposa que transportaba a la cantante falló parcialmente, generando preocupación entre los asistentes.

En otra ocasión, una fan invitada al escenario se desmayó por la emoción, lo que llevó a Perry a detener el show, ofrecerle agua y encabezar una oración colectiva. Además, la propia artista ha compartido en redes sociales lesiones en sus rodillas ocasionadas por las exigentes coreografías, y en distintas fechas se han registrado fallas mecánicas en los sistemas de elevación, así como invasiones al escenario por parte de seguidores.

Fan invitada al escenario se desmayó/ Créditos: Internet

'The Lifetimes Tour' es una de las producciones más ambiciosas en la carrera de Katy Perry. El espectáculo celebra su trayectoria musical e incluye temas de su álbum más reciente, 143. La gira comenzó en abril y ya ha recorrido Estados Unidos, México y Canadá. Próximamente llegará a Chile, Argentina, Brasil, Europa y Asia, con cierre programado para el 7 de diciembre.

Cada concierto cuenta con múltiples cambios de vestuario, estructuras móviles, efectos visuales de gran escala y acrobacias aéreas. La propia Perry ha descrito el tour como una "Disneylandia rodante", con un ritmo acelerado diseñado para mantener al público de pie toda la noche. Según estimaciones, un show privado de la cantante puede costar entre 500 mil y 3 millones de dólares, dependiendo de la producción técnica y logística.

Riesgos en los grandes espectáculos musicales/Créditos: Internet

Lo ocurrido con Katy Perry no es un caso aislado. En meses recientes, otros artistas también han enfrentado incidentes en sus presentaciones. Beyoncé vivió un momento de tensión cuando el coche volador de su 'Cowboy Carter Tour' se inclinó peligrosamente sobre el público. Ricardo Arjona pausó su carrera tras someterse a seis infiltraciones en la columna para poder concluir su gira, mientras que músicos como Enrique Bunbury y Luciano Pereyra han debido suspender actividades debido a problemas de salud relacionados con la exigencia de los conciertos.

Fuente: Tribuna/Agencia México