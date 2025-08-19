¿'La Casa de los Famosos México', demandada? Revelan 'verdad' de la salida de Ninel Conde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la tan polémica salida de la reconocida actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, pese a que se decía que llegaría a la gran final gracias a cláusula en su contrato, ahora, ha salido a la luz la presunta verdad detrás de su eliminación, ¿acaso si fue una petición de la estrella o es que amenazaron con demandar?

El pasado domingo 17 de agosto, millones de los espectadores del reality show de Televisa, quedaron en completo shock, pues aunque primero se pensó que 'El Guana' sería el tercer eliminado, fue el primero en volver y fue Conde la tercera en decirle adiós a sus colegas. Ante esto, se ha comenzado a afirmar que la realidad de esto sería porque supuestamente su manager, Joel Echeverria, habría pedido que saliera.

Según el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, sabría de muy buena fuente que la empresa Fz Management, que maneja ahora la carrera de Ninel, habría solicitado de manera formal a la productora del reality, Rosa María Noguerón, que permitiera salir, debido al tan creciente número de haters y malos comentarios que se habían estado acumulando en contra de Conde, poniendo en riesgo su reputación.

El presentador de Sale el Sol, aseguró que aunque todo es supervisado por un notario y en realidad sí se hace notar el voto del público, respetando las votaciones, dado a que 'El Bombón Asesino', tiene una larga trayectoria y era de las celebridades más poderosas de esta temporada, tiene en su contrato una clausula en la que se dice que la agencia tiene permitido intervenir en caso de crisis mediática o deterioro de imagen.

Por otro lado, en el programa Hoy, la reconocida actriz y presentadora de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo, aseguró que esto no era más que puras mentiras, que Ninel no hizo una señal para que se interviniera y la sacaran y que jamás se negoció su salida, que todo fue decisión del público y sus votos: "No, ella desde un principio, bueno, en una entrevista dijo: 'Si yo les hago así, es para la bombo señal, de que necesito su ayuda'. Entonces ella cuando hace esto es: 'por favor, su ayuda'. No, por favor, que me saquen".

Fuente: Tribuna del Yaqui