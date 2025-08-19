Luto en Enigma Norteño: Larry Hernández y otros artistas dan último adiós a Ernesto Barajas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse la ejecución de Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación de corridos Enigma Norteño, varios compañeros músicos y artistas han utilizado sus redes sociales para darle el último adiós a quien fuera fundador del popular grupo del género regional mexicano.

La tarde de hoy, 19 de agosto, comenzaron a circular rumores de que el originario de Culiacán, Sinaloa, había sido una de las víctimas de un ataque suscitado en la zona metropolitana de Guadalajara. Mientras se encontraba en una pensión de camiones de carga en la colonia Arenales Tapatíos, el vocalista fue atacado a balazos, resultando heridas otras dos personas, de las cuales se desconoce su identidad; aunque en las redes sociales del grupo, así como de su compañía disquera, no se ha emitido un comunicado, varios artistas se han comenzado a despedir del músico.

Uno de ellos fue Larry Hernández, quien grabó varios duetos en su carrera con el afamado grupo; en sus historias de Instagram, publicó unas capturas de su última conversación con el hoy finado, además de comentar un emotivo mensaje en la última publicación realizada por Ernesto Barajas, donde se le observa cantando, acompañado de su hija. "En paz descanses amigo, que hace que la pasamos chin.. aqui en Moreno Valley y platicamos, tomamos y planeamos cosas perras y me llega la noticia, increíble. Me dueles y mucho dios con tu bonita familia y mucha resignación. DEP".

Larry Hernández dedicó un mensaje póstumo a Ernesto Barajas

De igual manera, el influencer, cantante y promotor de artistas, Beto Sierra, dedicó unas palabras para el cantante en su cuenta de Facebook, acompañadas de una foto en la cual se observa una lujosa botella de vino. En la página oficial en Instagram del grupo Máximo Grado, publicaron un mensaje póstumo, además de un detrás de cámaras en la grabación del video oficial de su último dueto, el cual no alcanzaron a estrenar.

Diversas Agrupaciones han dado el último adiós al fundador de Enigma Norteño

El vocalista del grupo Legado 7, Alex Guerra, publicó una foto de Ernesto Barajas, donde se le observa con una serie de discos de oro y platino por sus producciones musicales, acompañados de un corrido que grabaron a dueto las dos agrupaciones, y la cuenta oficial del canal Video Rola hizo lo propio, dejando una imagen en honor al vocalista. Cabe destacar que la cuenta de Enigma Norteño en Instagram desactivó los comentarios en sus publicaciones.

Compañeros músicos y medios de comunicación le dedicaron un mensaje en redes

Fuente: Tribuna del Yaqui