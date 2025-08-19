Maribel Guardia se vengaría de Marco Chacón: Le sería infiel con joven actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Maribel Guardia se encuentra siendo feliz al lado de otro hombre que no es su esposo, debido a que se ha dicho que supuestamente se vengaría del engaño del empresario con el que ha compartido más de 20 años de su vida, Marco Chacón. Según las fuentes, un joven y guapo actor de Televisa le robaría el corazón a la actriz y cantante costarricense, y le sería infiel con este.

En medio del dolor de haber perdido a su único hijo, Julián Figueroa, se dijo que Chacón tenía un amorío con una joven mujer que estudiaba con él, hecho que ambos negaron de manera contundente, afirmando que se aman y están unidos. Pero ahora, una vez más la infidelidad los hace el centro del escándalo, debido a que una presunta fuente de la producción de la serie Cómplices, declaró que ella también le es infiel, y que hay muchas cosas de pareja que no se sabe.

Según la fuente, Chacón sí le ha sido infiel a la actriz de Corona de Lágrimas en varias ocasiones, pero ella prefiere hacerse la que no ve, aún cuando todos lo saben, incluso afirma que salen a bares, pero Maribel prefiere "mantenerse ecuánime" y no hacer "desfiguros públicos", pues ninguno quiere separar, primero por la costumbre de tantos años, aún cuando "no hay pasión". Por parte de Guardia, según la fuente, el motivo es que Marco es su refugio desde la partida de Julián, mientras que él la vería solo como una "minita de oro", por lo que solo son "amigos y cómplices".

Sin embargo, pese a que supuestamente Maribel sabría de los deslices de su esposo, él no sabría el que ella tuvo con este galán, el cual afirman que es el actor 25 años menor que Guardia, Emmanuel Orenday, con el cual compartió créditos en la serie Cómplices, siendo el 'Comandante Morales', quien en la trama arresta y somete al personaje de Maribel: "En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados. Maribel le dio 'una cucharada de su propio chocolate' a su esposo", afirmó la fuente.

Ante esto, aseguró que Maribel nunca aceptará lo dicho porque quiere seguir fingiendo tener el "matrimonio perfecto", pero que todos los que estuvieron en el proyecto, como Lucía Méndez, Laura Flores y los de la producción, dieron cuenta, y no se opusieron porque consideran que "debe hacer lo que le hace feliz, al igual que Marco", pues para ellos, desde la muerte de Julián no es la misma: "Desde la muerte de Julián, ella no ha vuelto a ser la misma, y Marco, a pesar de todo lo que se dice de él, es quien ha estado a su lado en estos momentos tan difíciles".

Incluso cuando se suscitaron las disputas entre Maribel y su exnuera Imelda, él hizo un coraje tan fuerte que fue a parar al hospital. Le dio una parálisis facial y en parte del cuerpo. Esto sucedió en octubre pasado, mientras Maribel grababa la serie. La productora Inna Payán recibió la llamada en la que le dijeron lo que le ocurría a Marco, y ella tuvo que abandonar el foro para estar al lado de su esposo", agregó la fuente.

Finalmente, la fuente dejó en claro que la salud de la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, sí es de preocuparse, pues duerme menos de cuatro horas diarias, no se alimenta como debe y el pleito con Imelda Tuñón, y no ver a su nieto, José Julián Figueroa, la están llevando a una depresión profunda de la que temen lo peor: "Aunque frente a las cámaras intenta verse bien, en el fondo es una mujer muy apagada".

