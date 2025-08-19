Nana Calistar: Horóscopos para HOY miércoles 20 de AGOSTO de 2025; esto le espera a tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.-¿Quieres saber qué le espera a tu signo en el amor, dinero y trabajo? Inicia tu miércoles conociendo lo que el zodiaco y el universo le deparan a tu signo. La vidente más poderosa, Nana Calistar, tiene una predicción especial para este 20 de agosto. TRIBUNA recopila lo más importante para ti en el amor. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Te haces el valiente, pero ya es tiempo de cuidar tu salud. Después el cuerpo se va a encargar de cobrarte todas esas malpasadas que le das. Priorízate, porque si no estás bien, te va a agarrar una enfermedad que te mandará a la cama varios días.

Tauro

Te llegará una noticia que te va a molestar y sacar de quicio, pero atento de dónde viene porque la mayoría de esas veces es puro invento. No te claves con lo que no tiene fundamento. Tienes que aprender a tomar las cosas como son.

Géminis

Se vienen días en los que sientes que todo comenzará a sonreírte, pero tranquilo, porque lo bueno tarda en llegar. Paciencia y prudencia ante todo. Alguien de tu círculo cercano va a querer meterte en problemas, pero ojo, cuidado.

Cáncer

Es momento de que dejes de vivir en el ayer; ya batallaste mucho para llegar a donde estás. Toca enfocarse en el presente y vivir el ahora. Deja de darles vueltas a esos proyectos que quieres hacer y nunca culminas.

Leo

Hora de ponerse las pilas, no naciste para quedarte tirado, viendo cómo todos hacen y tú nada más no. Tienes todo para triunfar y que te vaya bien, pero le tienes que poner ganas de tu parte.

Virgo

Tú solo te haces bolas el engrudo, te pones el pie a ti mismo. Hay días en los que amaneces bien pesimista, que hasta parece que la vida te debe algo. Ya, bájale a eso; por favor, aprende a ver el vaso medio lleno y no medio vacío.

Libra

Confundes amores de una noche con un verdadero amor. Vas a tener varias tentaciones que, aunque están bien para calmar la soledad, no te harán bien en el corazón. Aprender a distinguir lo que es una noche de sexo y nada más.

Escorpio

Deja de andar de migajero de cariño. El que te quiere estará contigo; que esté ahí por amor y no por lástima. No naciste para rogar.

Sagitario

Andas bien clavado en el pasado y el presente se te está yendo. Como dice José José, "Ya lo pasado, pasado". No te estés torturando con lo que hubiera pasado.

Capricornio

Resuelves la vida de todos menos la tuya. Te encanta andar en el chisme y luego el que termina bien enredado eres tú; tienes que cambiar eso. Se viene un momento clave esta semana en el que tienes que decir que no.

Acuario

Momento de ponerle atención a ese negocio que tienes en mente. No lo dejes en sueños; la vida se está acomodando para ti. Si no aprovechas ahora, después te vas a estar dando de topes.

Piscis

¿Otra vez de rodillas rogando por amor? No aprendes. Debes aprender que quien te quiere te lo tiene que demostrar; nadie se merece tu tiempo ni tus lágrimas. No andes gastando dinero a lo menso; lo vas a ocupar a fin de mes.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

La vidente más poderosa

Fuente: Tribuna del Yaqui