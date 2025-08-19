Ninel Conde sorprende con lo que dijo de su salida de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anoche, durante la gala de La casa de los famosos México, Ninel Conde soltó una bomba y dejó a muchos reflexionando, pues como se sabe, desde su salida el pasado domingo comenzaron los rumores de que El Bombón Asesino había pactado este desenlace. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia Galilea Montijo, aunque una nueva declaración de la intérprete de Alma Rey en RBD volvió a despertar la inquietud.

"Seguimos sorprendidos… Los posicionamientos estuvieron muy duros, las votaciones muy parejas, pero ustedes, el público, decidió", expresó Montijo en plena transmisión de Hoy. "También escuché: 'Seguramente el manager pidió que la sacaran'. Ojo, los managers no tienen voz ni voto. No, porque el que firma es el talento, no el manager, y la familia puede decir misa", puntualizó la tapatía.

A pesar del esfuerzo de la actriz de 52 años por apagar las habladurías sobre un posible fraude dentro de La casa de los famosos México, no obtuvo el efecto esperado, ya que a muchos les resulta extraño lo bien informada que estaba la ex de José Manuel Figueroa. Lo anterior, debido a que en una entrevista con la exganadora Wendy Guevara, la celebridad comentó que los favoritos eran Abelito y Aldo De Nigris.

Aseguran que todo se trató de un plan

¿Qué pasó en la gala?

"Pues tenemos proyectos, una gira en Colombia el próximo fin de semana, pues hay muchas cosas que están, termina una cuestión, obviamente seguimos en las galas", declaró la actriz. No obstante, llamó la atención que justo en ese instante fue interrumpida por el presentador Diego de Erice, y los internautas lo tomaron como una clara señal de que la mujer había dicho más de lo necesario.

Al menos en redes sociales, la imagen de la originaria de Toluca de Lerdo es un constante sube y baja. Mientras algunos están tristes porque deseaban que llegara a la final, otros celebran su salida y consideran que fue lo mejor, pues su actitud no fue la adecuada dentro del show. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la actriz no se ha pronunciado sobre estos intensos murmullos.

Fuente: Tribuna