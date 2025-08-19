¿Quién gana hoy en 'Survivor México' el Collar de Inmunidad y recompensa este 19 de agosto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Survivor México, los participantes siguen luchando para tratar de salvarse y permanecer una semana más, al estar tan cerca de la gran final, pero es inevitable la eliminación al ser la penúltima semana de competencia. Ahora, a través de los spoilers, ya se reveló quién será el ganador el Collar de Inmunidad Individual, siendo su última oportunidad para no salir este miércoles 20 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el ganador de la recompensa de este martes 19 de agosto del 2025.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante de la semana, que es buscar su salvación, por lo que a nada de la gran final, todos los participantes que siguen en competencia, lo están dando todo y más.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este martes 19 de agosto, ya se tiene en concreto quién podría colgarse el segundo Collar de Inmunidad Individual de la semana, para estar a salvo en el Consejo Tribal, y no ser enviado al Duelo de Extinción. Sin embargo, se cree que el que tiene más oportunidades de resultar ganador de este, será Agustín Fernández, aunque en dicho canal, se dice que Kenta y Sargento Rap buscan su eliminación y harían todo para impedir que se lo cuelgue.

Según los informes, verde (Agustín, Esme, Sargento, Kenta y Janette) .

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho quienes ganarán.

