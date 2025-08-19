¡Se agranda la dinastía! Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirman embarazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano Vicente Fernández, Jr. y su esposa, la creadora de contenido Mariana González, confirmaron a través de sus cuentas de Instagram que efectivamente están a la espera de un bebé. Además, compartieron imágenes de un ultrasonido y un extenso mensaje para todos sus fieles seguidores, donde expresaron lo dichosos que se sienten.

Es necesario mencionar que esta noticia podría sorprender a muchos, debido a que se tiene entendido que el actor, de 61 años, se realizó la vasectomía hace años. Fernández, Jr. tiene cuatro hijos de su primer matrimonio con Sissi Penichet: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda. El asunto es que, según lo expuesto por Mariana en entrevista para el programa La Mesa Caliente, decidieron optar por un tratamiento in vitro.

"Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres!", dice el escrito que adjuntaron junto al video de la radiografía.

Radiografía

Asimismo, se especificó que ya pasaron el primer trimestre de embarazo, y es debido a eso que se animaron a dar tan feliz noticia. Por su parte, el perfil del show de Telemundo se llenó de comentarios deseándoles lo mejor a la pareja. En su momento, la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, aseguró que el procedimiento incluía elegir el sexo y, según esto, es una niña, pero Vicente y Mariana no han dicho nada al respecto.

"Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición. Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor. @alfavitafertility", concluyó el texto, que actualmente cuenta con más de 15 mil me gusta.

Fuente: Tribuna