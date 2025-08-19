"Se puso intensa": Denuncian que actriz de Televisa enfurecería con su ex por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Laura Flores, está en el centro del escándalo, ya que denunciaron maltratos a empleados de venta de mobiliarios, ya que al parecer "se puso intensa" queriendo comprar un departamento para su entonces pareja, el periodista, Lalo Salazar, y que cuando este la rechazó se habría enfurecido mucho y por esto terminaron, ya que él se habría asustado de esto.

Hace dos meses que la villana de Un Refugio Para El Amor y Salazar terminaron su relación, y aunque ambos han dado diferentes motivos, pero siempre bajo la consigna de en los mejores términos y deseándose lo mejor, hay periodista que niegan estas versiones, debido a que aseguran que el motivo es que el excorresponsal de guerra se asustó de la intensidad de Flores. Martha Figueroa aseguró que lo persiguió con un cuchillo y lo veía con cara de "te voy a matar".

Pero ahora, el famoso conductor de espectáculos, Michelle Ruvalcaba, declaró que sí lo asustó, pero no con un cuchillo, sino con planes de boda y que supuestamente habrían tenido una intensa pelea por qué "supuesta y alegadamente", le quería comprar un departamento ya que estaba separado de la madre de sus hijos: "Laura Flores decía que era complicado. Ella, supuesta y alegadamente, decía: 'Ya vamos a casarnos, vamos a vivir juntos, vamos a poner un depa aquí. Él le decía que no'".

Según el expresentador de Venga la Alegría, Flores se puso en contacto con la inmobiliaria pese a que Lalo se había negado a comprar el departamento, ya que él no estaba listo, y que incluso iba a ponerlo a su nombre para que tuviera finalmente un lugar fijo y se saliera de la casa de su hermano: "Entonces que ella (Laura Flores) habló a esta inmobiliaria, supuesta y alegadamente, donde trabaja la chava que a mí me contó, buscándolos porque quería comprar un departamento a nombre de él, supuesta y alegadamente".

Finalmente, Ruvalcaba asegura que la fuente que le contó todo esto, señaló que la actriz de Gotita de Amor, durante las negociaciones se portó extraña, debido a que había ocasiones en la que era maravillosa y otras en las que "se ponía bien intensa" y les gritaba a todos y les respondía feo, hasta que un día, al querer meter presión para la compra, ella lloró devastada informando de su separación: "Estaban ya preocupados, entonces ya como que tuvieron que meter presión… Y que aquella se puso a llorar y dijo: 'No, que ya acabó la relación. Ya me cortó', que por eso fue el tema (de la ruptura). Él se asustó".

Fuente: Tribuna del Yaqui