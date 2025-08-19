"Se puso intensa": Denuncian que actriz de Televisa enfurecería con su ex por este motivo

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Laura Flores, está en el centro del escándalo, ya que denunciaron maltratos a empleados de venta de mobiliarios, ya que al parecer "se puso intensa" queriendo comprar un departamento para su entonces pareja, el periodista, Lalo Salazar, y que cuando este la rechazó se habría enfurecido mucho y por esto terminaron, ya que él se habría asustado de esto.
Hace dos meses que la villana de Un Refugio Para El Amor y Salazar terminaron su relación, y aunque ambos han dado diferentes motivos, pero siempre bajo la consigna de en los mejores términos y deseándose lo mejor, hay periodista que niegan estas versiones, debido a que aseguran que el motivo es que el excorresponsal de guerra se asustó de la intensidad de Flores. Martha Figueroa aseguró que lo persiguió con un cuchillo y lo veía con cara de "te voy a matar".
Te podría interesar
- Mhoni Vidente
Horóscopos HOY martes 19 de agosto por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal
- Laura Flores
Debió medicarse: Laura Flores hace dura confesión a 'Hoy' tras separación de Lalo Salazar
- Camilo Ochoa
Caso Camilo Ochoa: Este fue el último video que publicó el influencer antes de ser asesinado
Pero ahora, el famoso conductor de espectáculos, Michelle Ruvalcaba, declaró que sí lo asustó, pero no con un cuchillo, sino con planes de boda y que supuestamente habrían tenido una intensa pelea por qué "supuesta y alegadamente", le quería comprar un departamento ya que estaba separado de la madre de sus hijos: "Laura Flores decía que era complicado. Ella, supuesta y alegadamente, decía: 'Ya vamos a casarnos, vamos a vivir juntos, vamos a poner un depa aquí. Él le decía que no'".
Según el expresentador de Venga la Alegría, Flores se puso en contacto con la inmobiliaria pese a que Lalo se había negado a comprar el departamento, ya que él no estaba listo, y que incluso iba a ponerlo a su nombre para que tuviera finalmente un lugar fijo y se saliera de la casa de su hermano: "Entonces que ella (Laura Flores) habló a esta inmobiliaria, supuesta y alegadamente, donde trabaja la chava que a mí me contó, buscándolos porque quería comprar un departamento a nombre de él, supuesta y alegadamente".
Finalmente, Ruvalcaba asegura que la fuente que le contó todo esto, señaló que la actriz de Gotita de Amor, durante las negociaciones se portó extraña, debido a que había ocasiones en la que era maravillosa y otras en las que "se ponía bien intensa" y les gritaba a todos y les respondía feo, hasta que un día, al querer meter presión para la compra, ella lloró devastada informando de su separación: "Estaban ya preocupados, entonces ya como que tuvieron que meter presión… Y que aquella se puso a llorar y dijo: 'No, que ya acabó la relación. Ya me cortó', que por eso fue el tema (de la ruptura). Él se asustó".
Fuente: Tribuna del Yaqui