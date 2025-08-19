'Steel House': la mansión saqueada de Brad Pitt es puesta a la venta por casi 7.8 mdd

Comparta este artículo

Los Feliz, California.- Brad Pitt, conocido no solo por sus papeles en el cine, sino como empresario con gusto por la arquitectura y el diseño, ha puesto oficialmente a la venta su propiedad en el exclusivo barrio de Los Feliz, California. Aunque la venta de la llamada 'Steel House' inició semanas antes, el pasado 25 de junio la mansión fue saqueada, por lo que, con un precio de aproximadamente 7.8 millones en comparación con los 5.5 millones de dólares que le costó en 2023, continúa el proceso.

Después de diversas mejoras arquitectónicas, la mansión sufrió un asalto mientras el actor realizaba la gira promocional de su película 'F1'. Según se dio a conocer, tres individuos entraron trepando por la cerca de seguridad, rompieron un ventanal frontal y accedieron al inmueble. La alerta se dio alrededor de las 10:30 horas, pero no hubo detenidos hasta cuatro semanas después, cuando la policía de Los Ángeles arrestó a cuatro sospechosos.

Se trata de adolescentes de entre 16 y 18 años, supuestamente relacionados con una banda que ha cometido otros robos en hogares de celebridades. La vivienda, conocida como 'Steel House' por su diseño contemporáneo y sus grandes ventanales, cuenta con tres habitaciones, tres baños, sauna, piscina, paneles solares y jardín privado. Pitt la renovó con acabados de mármol, iluminación inteligente y un sistema de seguridad reforzado tras el robo.

A pesar del incidente, el actor decidió seguir adelante con la venta, planeada desde junio. Esta propiedad forma parte del amplio portafolio inmobiliario de Brad Pitt. En California, posee una mansión de estilo español en Hollywood Hills, adquirida en agosto de 2025 por 12 millones de dólares. La casa, anteriormente propiedad del guitarrista de The Killers, Dave Keuning, tiene seis dormitorios, ocho baños, piscina, huertos y área de barbacoa.

Así como vistas panorámicas que se extienden desde el centro de Los Ángeles hasta el océano Pacífico. Además, Pitt es propietario de una residencia costera en Carmel Highlands, valorada en 40 millones de dólares, y de otra casa de estilo mid-century en Los Feliz, comprada en 2023 por 5.5 millones. En Europa, comparte la propiedad del viñedo Château Miraval en Francia, actualmente en litigio con su exesposa Angelina Jolie.

Recientemente, también adquirió una casa prefabricada experimental de 45 metros cuadrados. Diseñada en los años 60 por el arquitecto Nikolaos Xasteros, trasladada desde España a California. La fortuna de Brad Pitt se estima en más de 400 millones de dólares, derivada de su trayectoria como actor, productor y empresario. Su pasión por la arquitectura lo ha llevado a invertir en propiedades singulares, muchas restauradas con la asesoría de diseñadores y arquitectos de prestigio.

Fuente: Agencia México