Tekashi 6ix9ine, de luto: Asesinan en tiroteo a querida amiga del rapero en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- El Departamento de Policía del Condado de Westchester confirmó la muerte de Ariela Mejía-Polanco, mejor conocida como Ariela 'La Langosta', quien fue encontrada sin vida el domingo 17 de agosto a bordo de su vehículo en el Cross County Parkway. Informes policiales señalaron que la mujer de 33 años presentaba impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo al momento de ser localizada.

Según el reporte policiaco, el hallazgo se registró aproximadamente a las 08:00 horas del domingo. Al momento de su arribo, los oficiales confirmaron que la influencer estaba dentro de la unidad, ya sin signos vitales, cerca de la salida de Broad Street en Mount Vernon. Detectives de la Unidad de Investigaciones Generales confirmaron que ya se encuentran investigando el caso con la colaboración de diferentes agencias del país.

De acuerdo a información del The New York Post, la también bailarina, quien mantenía una amistad con el rapero Tekashi 6ix9ine, había asistido a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, antes de que se suscitara su homicidio, pues así lo dejó ver en historias que subió a sus redes sociales. El vehículo en el que viajaba presentaba el vidrio del lado del conductor destruido por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

El club Ikon de Manhattan, lugar en el que Ariela se desempeñaba como mesera, suspendió sus actividades y publicó un mensaje de despedida, destacando la actitud positiva que siempre mostró la hoy occisa, además de anunciar que apoyará a la familia de la fallecida. Por su parte, centros nocturnos como Opus Lounge y Starlet NY adoptaron la misma postura.

Hoy perdimos a nuestra estrella brillante. Todavía no lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad", se puede leer en el comunicado del club Ikon.

Despedida de Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine, quien era un amigo muy cercano de Ariela 'La Langosta' y que incluso participó en el videoclip de Wapae que la hoy occisa lanzó en el año 2023, lamentó la partida de la influencer y compartió una serie de videos y mensajes de despedida. Con frases como "tremenda mujer" y "la reina de Nueva York", el intérprete de GOTTI expresó su consternación por el fallecimiento de la fémina con quien compartió muchos momentos significativos.

