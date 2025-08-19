Top 3 Espectáculos: Ex de Nodal reaparece, Bárbara de Regil lanza reto y Natanael Cano responde a insultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En este Top 3 Espectáculos de TRIBUNA te contamos lo más sonado del mundo del entretenimiento: desde las reacciones a la entrevista de Nodal, hasta retos inesperados en el mundo fitness y enfrentamientos callejeros. Como siempre, este espacio es traído para ti por Econollantas. Aquí va el resumen que no te puedes perder:

Exnovia de Nodal reaparece y lo acusa de no cambiar

Tras la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, una de sus primeras exnovias decidió romper el silencio. Afirmó que "no ha cambiado", ya que, según cuenta, él también la dejó en su momento para comenzar una relación con otra mujer. La declaración reavivó el debate en redes sobre el comportamiento del cantante.

Bárbara de Regil reta a Alana Flores públicamente

Después de que Alana Flores venciera a Gala Montes, la influencer recibió un nuevo reto: esta vez por parte de la actriz y entusiasta del fitness, Bárbara de Regil. Desde el público, De Regil lanzó la propuesta, lo que podría abrir la puerta a un esperado enfrentamiento entre ambas el próximo año.

Natanael Cano se enfrenta a una señora en plena calle

El cantante Natanael Cano compartió un momento incómodo que vivió recientemente: una mujer lo insultó mientras caminaba por la calle. Cano no dudó en responder y más tarde declaró que "la gente lo odia solo por lo que hace", dejando ver el impacto que tienen los prejuicios sobre su imagen pública.

