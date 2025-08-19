Tras accidente en caballo, actor de Televisa se somete a cirugía de urgencia y casi muere

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y productor de teatro, Humberto Zurita, recientemente brindó una entrevista, en la que confesó que tras su accidente en caballo, donde se lesionó la columna vertebral, y haber tenido que ser sometido a cirugía de emergencia, para que lograra volver a caminar, acaba de confesar que casi muere, pues sintió que su esposa muerta venía por él.

Pese a sus años en equitación, Zurita hace tres años que sufrió un terrible accidente al montar y se cayó de cabeza del caballo, lo que causó que tuviera que ser operado de la columna vertebral y arreglar el daño neuronal presente. Ahora, tras su operación y larga recuperación, el actor de la obra Madres, declaró que en esa intervención sintió como su esposa, Christian Bach casi se lo lleva: "Me intervinieron de la columna. Me pusieron titanio. Cuando me iba a despertar sentí que venía ella y me levantaba. Es la única vez (que la ha percibido)".

Tras esto, reveló que su caída fue muy mala, pues él se equivocó y no realizó unos movimientos que se llaman gimnasias al montar, y cuando estaba saltando los obstáculos de 50 centímetros, por su equivocación terminó por caerse de cabeza y lesionarse severamente, tanto que tuvo que ser operado: "Se me olvidó que cuando tú montas y haces tu primer ejercicio de salto, tienes que bajarte y volver a cincharlo (para ajustar la montura). En el aire me hizo un revire y ya no supe si iba para arriba o para abajo, y caí de cabeza".

Pese a salir con vida, el padre de Sebastián Zurita, declaró que sigue enfrentando las secuelas, ya que también tuvo daño neuronal y el cuerpo debe de irse sanando más lentamente, así que en ocasiones debe de enfrentar las consecuencias de su descuido al montar: "De pronto, un dedo no me funciona bien. Me quedaron pequeñas cositas ahí. Como es neurológico el asunto, tu cerebro tiene que ir acostumbrándose. Sigo en ese proceso. De terapia hago Tai chi, que es como hacer un arte marcial. Consta de movimientos que me permiten fortalecer".

Con respecto a su esposa, que falleció en el 2019, declaró que fue muy complicado para él, decirle adiós, pero poco a poco las cosas se acomodan, y ella está en su corazón, reconociendo que si vivió una crisis por tres años, con ciclos de dolor, coraje, desentendimiento y pérdida de fe, hasta que ha podido entender todo, y ahora se ha reconciliado con la vida. Humberto afirmó que por suerte, tiene la fuerza para no tener que ir a terapia.

Yo, afortunadamente, creo que me educaron muy bien y tengo mucha fortaleza, además del amor por mis hijos y cómo me cobijaron. Eso me sacó adelante y me fue haciendo reflexionar. De pronto descubrí que Christian era como una flor en el jardín de Dios y que él un día decidió cortarla para llevársela y ponerla al lado de su cama. Se llevó la flor más bonita de su jardín. Nada más que a mí me dejó sin la flor", confesó.

