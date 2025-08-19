Usuarios se ensañan con Ángela y Pepe Aguilar por sus declaraciones sobre migrantes en EU

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La presentación de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar los pasados 15 y 16 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles todavía sigue dando de qué hablar, pues hubo varios aspectos que al público no le parecieron para nada adecuados. Por supuesto, esto nuevamente generó varios comentarios negativos hacia la familia, y en TRIBUNA te contaremos todo lo que debes saber.

En el espectáculo también estuvo presente la Orquesta del Hollywood Bowl, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Así, cuando llegó al escenario el hijo de Don Antonio y Flor Silvestre, de inmediato inició con uno de sus mayores éxitos, Por Una Mujer Bonita, seguido de temas como Por Mujeres Como Tú, Directo al Corazón y Prometiste. Más tarde, lo acompañaron dos de sus herederos, y en el cierre los tres interpretaron Un Puño de Tierra.

¿Qué pasó con los inmigrantes?

El tema migratorio fue abordado por las celebridades durante una de las presentaciones, pero, como ha sido frecuente en los últimos tiempos, la mayoría del público se centró en las palabras de Ángela: "Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano LEGAL". La última palabra no fue bien recibida por los oyentes, al menos así se reflejó en diversas plataformas digitales.

Ángela y Pepe Aguilar en el evento

El verdadero problema radica en el término "legal", ya que en los videoclips se pueden encontrar comentarios donde los usuarios argumentan que a los músicos les falta empatía. Algunos fueron más allá y cuestionaron quiénes eran los responsables de los discursos, pues consideran que no siempre logran decir algo adecuado que genere simpatía. ¿Qué opinas de este tema en particular?

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país, que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso”, afirmó Pepe Aguilar.

