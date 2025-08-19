VIDEOS: Asesinan a vocalista de Enigma Norteño en brutal balacera; recibió amenaza del CJNG

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El mundo de la música, en especial del género de los narcocorridos, se encuentra nuevamente de luto debido a que la tarde de este martes 19 de agosto se confirmó el asesinato de Ernesto Barajas, quien fue fundador y vocalista del exitoso grupo Enigma Norteño. Cabe resaltar que hasta el momento de la publicación de esta nota, ni la agrupación a la que pertenecía Ernesto ni su familia han confirmado su muerte, por lo que se espera pronto salgan a esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, el cantante oriundo de Culiacán, Sinaloa, fue víctima de un ataque armado en el estado de Jalisco. Presuntamente, los lamentables hechos tuvieron lugar en el municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara. Se habla de al menos otro hombre muerto y una mujer lesionada.

Según la información recopilada hasta estos momentos, Ernesto fue víctima de un brutal ataque armado mientras se encontraba en las calles Francisco I. Madero y Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos. Sujetos armados, no identificados, accionaron las armas en su contra y lo privaron de la vida, mientras que otro sujeto y una mujer, al parecer de 18 años, resultaron lesionados. Se desconoce si eran acompañantes de Barajas o si se trata de víctimas colaterales.

En redes sociales circula un video que muestra la escena donde ocurrieron los hechos. Al parecer, dos sujetos armados ingresaron a pie a una pensión de tráilers, donde se encontraba Ernesto y le dispararon a quemarropa, provocando su muerte de manera inmediata. Elementos policíacos de la Comisaría de Zapopan y personal médico acudió al sitio después de recibir el reporte de emergencias y confirmaron el deceso de al menos una persona.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se encargaron del levantamiento del cuerpo de Barajas, quien fundó Enigma Norteño a inicios de los 2000's, mientras que las investigaciones quedarán a cargo de la Fiscalía de Jalisco.

Así amenazó el CJNG a Ernesto Barajas

Cabe resaltar que en el año 2023, el intérprete de éxitos como Los Lujos del R. recibió una amenaza directa por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos integrantes dejaron una narcomanta donde le advertían que no debía presentarse en el estado de Baja California.

Ernesto Barajas recibió amenazas del CJNG

Fuente: Tribuna del Yaqui