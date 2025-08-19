Vocalista de Los Tigres del Norte sufre inesperada caída en San Luis Potosí

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del domingo 17 de agosto, Los Tigres del Norte se presentaron en uno de los eventos más esperados de San Luis Potosí, la Feria Nacional Potosina 2025 (FENAPO), pero el vocalista y líder de la agrupación, Jorge Hernández, vivió un aparatoso momento que se volvió viral en redes sociales, pues mientras el cantante caminaba por el escenario, sufrió una caída que preocupó a los más de 150 mil asistentes en el evento.

Lo sucedido causó preocupación tanto en seguidores como en usuarios, pues la salud del intérprete de 72 años en los últimos años ha ido decayendo. La causa del accidente fue un objeto mal colocado en el suelo; mientras interpretaba el tema 'La Lotería', cayó de lado junto a su acordeón. El impacto fue escuchado a través del micrófono y su sombrero salió disparado hacia un lado. Tanto su hermano Hernán Hernández como el staff corrieron a auxiliar al sinaloense y, pese a lo sucedido, mostró profesionalidad al continuar con el show.

El público respondió con una ovación, reconociendo la entrega del artista. Hasta ahora no se ha emitido un comunicado oficial sobre posibles lesiones, aunque fuentes cercanas a la familia aseguran que se encuentra en buen estado y descansando en casa. No es el primer percance que enfrenta el líder de Los Tigres del Norte. En los últimos años ha lidiado con problemas de salud derivados del desgaste físico propio de su edad y de la exigente agenda de conciertos.

Aun así, su compromiso con los seguidores se mantiene firme, permaneciendo activo en los escenarios y en la producción musical. La agrupación se encuentra en plena gira internacional 'La Lotería Tour 2025', que comenzó en marzo en Estados Unidos e incluye presentaciones en México, Europa y América Latina. Tras sus conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, tienen programadas fechas en Portland, Denver, Baton Rouge, Las Vegas, Puebla, Oaxaca y Zapopan, entre otras ciudades.

Fundados en 1968 en San José, California, por los hermanos Hernández, originarios de Rosa Morada, Sinaloa, Los Tigres del Norte se consolidaron como los máximos exponentes de la música norteña. Su estilo, basado en corridos, rancheras y narcocorridos, es reconocido por su fuerza narrativa y compromiso social. Han grabado más de 80 discos, vendido más de 30 millones de copias, obtenido seis premios Grammy y doce Grammy Latinos.

Además, han participado en más de 40 películas y creado una fundación para preservar la cultura mexicana en Estados Unidos. Con éxitos como 'La Puerta Negra', 'Ni Parientes Somos', 'La Mesa del Rincón' y 'Jefe de Jefes', la agrupación ha sido cronista de las vivencias del pueblo mexicano, abordando temas como migración, desigualdad y violencia. Su legado musical sigue vigente, y el reciente accidente de Jorge Hernández solo reafirma su fortaleza y entrega con el público.

Fuente: Agencia México