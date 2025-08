¿De 'La Casa de los Famosos México' al psiquiátrico? Habitante tendría un colapso mental

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente en De Primera Mano invitaron un presunto psicólogo experto, que leyó el análisis mental del reconocido y polémico actor, Adrián Di Monte, y en base a este, declaró que podría enfrentarse a un colapso mental mientras que se encuentra aislado en La Casa de los Famosos México, recomendando que se someta a un tratamiento de manera inmediata, ¿acaso saldrá del programa y se internará en el psiquiátrico?

Tras la entrada de Di Monte al reality de Televisa, un presunto amigo de este, declaró que tanto el actor como Sandra tzel, su ex, fueron violentos con el otro y ambos tienen severas secuelas psicológicas que deben de tratarse, declarado que Adrián es el más afectado aunque se hace el fuerte, pero que no está bien: "Tiene muchas áreas dañadas que no ha podido trabajar. Se ha hecho el fuerte, pero la realidad es que su cuerpo y cerebro indican lo contrario. Necesita seguir en revisión profesional exhaustiva para trabajar esos focos rojos y poder liberar la mala energía que lo satura".

Ante esto, en el vespertino de Imagen TV, antes mencionado, aseguran que tienen en su poder el perfil psicológico que le hicieron al actor de Diseñando Tu Amor, antes de entrar a dicho proyecto, en el cual afirman que si se analiza con cuidado, Di Monte sí representa un peligro a largo plazo aislado de todos y bajo tanta presión social: "Sí presenta alteraciones psicológicas en las áreas cognitiva, conductual, afectiva y somática".

El experto que llevaron al programa, asegura que el exparticipante de Reto 4 Elementos: La Liga Extrema, reveló que el tratamiento que él recomienda para él, con el único objetivo de que recupere su "equilibrio emocional", es que se interne en una institución mental por lo menos 12 meses, o sea un año: "Se sugiere que se integre a un proceso psicoterapéutico individual y especializado en una institución privada con una duración de 48 sesiones, una vez por semana, es decir 12 meses".

Al parecer, en el caso de Adrián, podría acortarse el tiempo y durar menos de 48 sesiones, aunque todo dependería de su avance a lo largo de estas. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, aconsejó que el actor salga del proyecto antes de que sufra el colapso mental y prevengan esa crisis internándolo antes de que sea tarde: "Si tiene que estar en tratamiento psicológico, si tiene tantas perturbaciones, ¿qué hace en La casa de los famosos? Que lo saquen. No le vaya a venir algo fuerte. Que se atienda mejor".

Fuente: Tribuna del Yaqui