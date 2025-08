Horóscopo Nana Calistar DOMINGO 3 de agosto: Esto te depara en el amor, trabajo y dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna, para muchas personas es de suma importancia conocer lo que los astros les tienen qué decir antes de iniciar el día, esto con el fin de estar listo para afrontar nuevas oportunidades y desafíos. Este es el momento perfecto para escuchar los susurros del universo gracias a los horóscopos que trae la reconocida pitonisa, Nana Calistar. Conoce cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo este próximo domingo 3 de agosto.

A continuación, te compartimos las predicciones para cada signo del zodiaco. Nana te informa lo que el cosmos tiene preparado para ti:

Aries

Deja de ser tan celoso, hacerte novelas mentales no ayudará en nada. Tampoco quieras controlar a tu pareja, si no hay confianza entre ustedes, mejor di adiós.

Tauro

Tu humor tan cambiante está provocando que las personas se alejen de ti. Tampoco es agradable que digas las cosas sin filtro, porque puedes lastimar a los de tu alrededor.

Géminis

Es probable que subas algunos kilitos de más, ya que se avecinan fiestas y eventos sociales. Se recomienda acudir al gimnasio para evitar un cambio físico muy notable.

Cáncer

Ten cuidado con enfiestarte de más, ya que pasarte de tequilas podría llevarte a la cama de algún desconocido. Está bien tener una noche loca de copas, pero ten en cuenta las consecuencias.

Leo

Es probable que te sientas traicionada por una amistad, pero ¡no te preocupes!, este tipo de personas abundan. Solo aprende a reconocer quién sí te quiere bien.

Virgo

Es probable que estés enfermo del estómago debido a que no le dices que no a la comida. Procura no comer en la calle y cuidar el picante que consumes para evitar mayores dolores.

Libra

Deja el tema del amor para otro tiempo. Es momento de que sigas disfrutando tu libertad, estabilidad y tranquilidad. No te obsesiones con una persona que te podría arruinar la libertad, aprende a identificarla.

Escorpion

Es probable que vuelvas a reencontrarte con ese ex que creías que era cosa del pasado. Aunque sus promesas se escuchen bonito, ponte atento porque podrías acabar llorando y la otra persona, viviendo tan bien como siempre.

Sagitario

¡Date cuenta! No estás para mendigar amor, lo que tú necesitas es a alguien que te quiera por completo. En caso de que no tengas pareja, recuerda que el amor no nace de la tierra, lleva tiempo construir un vínculo.

Capricornio

Nunca tendrás frutos en el amor, sino te comprometes con ninguna relación. ¡Deja de andar de picaflor! Si te aburres rápido y luego quieres cambiar de pareja, mejor no te comprometas con nadie.

Acuario

Es momento de que te alejes de las personas que solo te estresan, te hacen tropezar y no aportan nada a tu vida. Evita meterte en dramas ajenos.

Piscis

Deja atrás la desconfianza, así nunca encontrarás a alguien que valga la pena. Es probable que pronto el amor toque a tu puerta pero tu paranoia lo podría alejar

