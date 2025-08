León Larregui, vocalista de Zoé, armaría zafarrancho ebrio en avión; seguridad lo bajó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, León Larregui, se encuentra en medio de un fuerte escándalo, debido a que denunció discriminación en una aerolínea, por solo "quejarse" de unas cosas, sin embargo, hace poco afirmaron que es mentira y aseguraron que armó tremendo zafarrancho mientras que estaba arriba de un avión al estar ebrio, causando que la seguridad lo bajó de este.

El vocalista de la banda Zoé el pasado 31 de julio, denunció que mientras que estaba en un vuelo internacional, fue bajado y vetado de la aerolínea Air France, compartiendo una dura crítica, en las que afirma que son "cac... y racista", asegurando que hicieron eso solamente por el hecho de que se habría quejado de pequeños detalles que no estaban correctos, como que no quisieron darle un buen servicio.

Pero eso no fue todo, pues en un hilo de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, señaló que pese a ser cliente platino, ellos lo corrieron y le aseguraron que "jamás te vas a poder subir a un avión nuestro", señalando que una azafata, que llamó "mesera del aire", fue la que le informó de este veto, y que él molesto, le respondió que no le importaba con tal de no verla: "Le dije: 'Mi amor, con tal de no ver tu horrible cara, acepto'".

León se queja de Air France. X @leonlarregui

Finalmente, el intérprete de Labio Rotos, tachó a otros de los empleados de la aerolínea como un "joto", agregando que las autoridades se involucraron pero lo bajaron a él, declarando que como siempre, las autoridades hicieron al revés su trabajo. Por su parte, la aerolínea le externó que lamentaban lo sucedido y le pidieron que se pusiera en contacto para denunciar de manera formal el altercado, tras lo que el cantante eliminó sus quejas sin dar más explicaciones.

Pero ahora, e TV Notas acaban de asegurar que tienen pruebas contundentes de que el intérprete de temas como Soñé y Luna, en realidad estaba en estado de ebriedad, lo que no toleran las aerolíneas en sus vuelos y es motivo de expulsión y hasta veto, que en el caso de él fue impuesto, ya que supuestamente insultó a todo el personal bajo dicho estado, en el que los llamaba "pin... loosers cab..." y "pinc... pend....", y de hacerles señas obscenas mientras que lo bajaban.

Fuente: Tribuna del Yaqui