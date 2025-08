¿Necesita oxígeno? Hijo de Lupita D'Alessio rompe el silencio y da noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Ernesto D'Alessio, que también es conocido por ser el hijo de Lupita D'Alessio, en una reciente entrevista accedió a sincerarse de su madre y acaba de romper el silencio sobre el estado de salud de la querida cantante mexicana, dando una muy fuerte noticia con respecto a todas las especulaciones a su alrededor, ¿necesita tanque de oxígeno?

Desde hace varias semanas que el estado de salud de la denominada 'Leona Dormida' ha causado gran preocupación, debido a que mucho se dijo que en su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, supuestamente usó un tanque de oxígeno casi al final, y poco después de Guaymas tuvo que retirarse en una silla de ruedas. Ante esto, han salido varios rumores sobre el hecho de que sus problemas pulmonares estarían avanzando y empeorando.

Ahora, en los últimos días comenzó a salir a la luz los rumores de que presuntamente la intérprete de Mentiras y Mudanzas, para poder viajar estaría necesitando de la asistencia médica, por lo que un doctor viajaría a su lado junto a un tanque de oxígeno, precisamente porque sus pulmones no estarían del todo bien y su afección pasada le impediría que respire con facilidad, especialmente al viajar.

Ante esto, el exnovio de Alessandra Rosaldo en un reciente encuentro con la prensa, dejó en claro que su madre no viaja sola, pero tampoco con un tanque de oxígeno que sea necesario o con un médico, sino con una mujer que por más de 20 años ha sido como su asistente: "Ni doctor, ni tanque, todo eso es falso, no viaja sola, viaja con Finita que la acompaña desde hace 20 años, que bueno que la siga acompañando, ex oaxaqueña, tiene ya casi 25 años con mi madre".

De la misma manera, declaró que todos en su familia tienen tanques de oxígeno, pero no como una manera médica, aunque no quiso declarar exactamente porque es que es necesario para ellos el llevar dicho objeto médico, aunque asegura que no todos se encuentran en perfecto estado de salud: "Todos tenemos tanque de oxígeno, yo tengo ahorita, todos tenemos, pero ya es otra cosa tenerlo que usar todo el tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui