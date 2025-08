Pepe Aguilar manda contundente mensaje a los haters de Ángela Aguilar y se dice orgulloso

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, de nueva cuenta ha salido para sacar las garras por su hija mejor, la también cantante mexicana, Ángela Aguilar, dejando en claro que él está orgulloso de la intérprete de En Realidad por la persona que es y que ha logrado, por lo cual no solo, no dudó en defenderla, sino que en realidad mandó un contundente mensaje a todos sus haters.

El creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, hace más de siete años que se volvió toda una celebridad, gracias a su sencillo Adiós Amor, mientras que Ángela, desde su nacimiento es una estrella gracias a su dinastía, sin embargo, ambos, han tenido un año de imparables criticas sobre su matrimonio, por haber llegado al altar a las pocas semanas de la separación entre Nodal y la rapera argentina Cazzu, acusándolos de ser infieles y destruir un hogar.

Ahora, después de tantos meses bajo severos ataques en redes sociales, el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, durante la entrevista con la periodista Nelda González, decidió volver a abordar el tema de todo esto que atraviesan, destacando que él desde que su hija incursionó de manera formal en el mundo artístico y de las redes, le advirtió lo que podría esperarle: "Yo le decía: 'Oye, cuidado, hija, con este rollo acá en las redes estamos hablando, ¿no?'".

Las redes sociales se usan para hatear a todos. Tú crees que si eso me importara muchísimo, ¿no estaría haciendo algo para aliviarlo? Yo ya no estoy en redes desde hace como un año, estoy, pero no estoy", agregó.