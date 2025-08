Tras 32 años al aire: Actor de Televisa confirma en 'Hoy' su retiro por este fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 32 años al aire creando inolvidables personajes, el reconocido actor y presentador mexicano, Arián Uribe, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que les ha confirmado el retiro de uno de estos personajes tan famosos y que le garantizaron el éxito en sus primeros años. El también comediante señaló que detrás de su elección hay un fuerte motivo que sorprendió a todos.

Como se sabe, Uribe debutó en la televisión de la mano de la empresa San Ángel en los primeros años de la década de los 90, resaltando principalmente en personajes como 'El Vitor' y participaciones en La Hora Pico, sin embargo, a finales del año 2021 él tomó la decisión de no renovar su contrato con Televisa y por ende perder su exclusividad dentro de esta, afirmando que todo se dio en los mejores términos y seguían manteniendo la amistad con el dueño de esta.

Pero, pese a la disolución de este contrato, el expresentador de ¿Quién es la Máscara? no ha dejado de formar parte de varios de sus programas y novelas de manera esporádica, y por supuesto, en su personaje de 'El Vítor', pero ahora, en una reciente entrevista para el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, acaba de revelar que tras más de tres décadas con este, ya piensa en retirarlo de manera definitiva.

Ante esto, aclaró que aunque todavía siente que puede dar más con el personaje, incluso grabó en dicha caracterización el proyecto Al Chile, sí dejó en claro que es consciente que llegará un momento en que deberá de ya retirarlo, por respeto al público u al mismo personaje, ya que considera que sería muy feo el hacer el "pipipipi" y que se le salga la dentadura: "Estoy consciente, es un personaje con el que ya llevo 25 años con él, y en algún momento lo vamos a jubilar, ahora sí que por respeto al público, al 'Vítor', entonces sí ya, en algún momento dado, lo tenemos que guardar para siempre, pero todavía tiene vigencia un rato más".

Finalmente, declaró que muy posiblemente se le vaya a ver en La Casa de los Famosos México en esta tercera temporada, pero no como un habitante sorpresa, sino que en realidad será para promocionar el programa que va a conducir que se llama Piensa Rápido, así que solo convivirá un momento con los participantes que estén: "A lo mejor, termino yendo a La Casa de los Famosos, pero nada más de promoción, para mi nuevo programa. No, no, dos horas nada más y con vigilante en la entrada para que no me vayan a encerrar".

Fuente: Tribuna del Yaqui