Tras polémica por manutención, Santa Fe Klan habla sobre Maya Nazor: “Es mi familia”

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan reveló algo que hizo muy felices a sus fans, pues como hemos informado en TRIBUNA, durante algún tiempo tuvo problemas con su expareja Maya Nazor, madre de su hijo Luca, quien llegó a mencionar que temía por la seguridad de su persona y del pequeño, porque el cantante solía asistir a las visitas rodeado de hombres armados.

Por su parte, el originario de Guanajuato, hace unos meses publicó unas capturas donde daba a entender que Maya le pedía bastante dinero y que, a pesar de cumplir, no le dejaba ver al menor. En contraparte, la joven negó por completo las aseveraciones y aseguró que solo eran pretextos. Es así que los conflictos duraron algunos meses, pero todo parece indicar que al fin terminaron.

Lo anterior porque el mismo Santa Fe Klan habló sobre el tema en un encuentro con la prensa y hasta manifestó que respeta bastante a la mujer de 26 años, a quien considera parte de su familia, lo cual dejó sorprendidos a muchos por el pasado problemático que comparten. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha emitido ninguna opinión al respecto.

Maya Nazor

"No, yo la respeto mucho y es como una amiga mía, es mi familia", dijo al ser cuestionado sobre sus sentimientos actuales. Sin esclarecer que entre ellos no existe un vínculo sentimental activo, el rapero expresó que en un futuro algo pueda cambiar. "No sé, quién sabe. Todo puede pasar", indicó cuando se le preguntó si podría resurgir el amor entre ambos. Sin embargo, fue enfático al señalar que actualmente se encuentra soltero. "No, ando solo", afirmó con naturalidad.

Respecto a la posibilidad de tener más hijos y si le gustaría que fuera nuevamente con Nazor, el músico respondió con franqueza diciendo que no lo veía posible porque no mantenían ninguna cercanía amorosa. En cuanto al bienestar de su descendiente, el cantante aseguró que su compromiso como padre es firme y contó que su retoño actualmente tiene inclinaciones hacia el ámbito deportivo.

Fuente: Tribuna/ Agencia México