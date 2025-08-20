Abelito está en riesgo: Ellos son los nominados de 'La Casa de los Famosos México' hoy 20 de agosto

Ciudad de México.- Desde la mañana de este miércoles 20 de agosto se esperaba una Gala de Nominación bastante movida y controversial en La Casa de los Famosos México, debido a que la conductora Galilea Montijo anunció que 'La Jefa' les tenía preparada una gran sorpresa a los habitantes. Si quieres enterarte de todo lo que ocurrió esta noche en el reality más exitoso de México, sigue leyendo esta nota porque TRIBUNA tiene todos los detalles.
Como se recordará, fue en la reciente transmisión del programa Hoy cuando 'La Gali' informó al público que este miércoles la producción cambiaría la dinámica de la nominación, trayendo de vuelta el conocido 'Juego de los cochinitos'. Aunque normalmente cada famoso tiene la oportunidad de dar 2 puntos y 1 punto para nominar, los animalitos que visitaron la casa lo cambiaron todo, porque les dieron una indicación diferente a cada jugador.
Te podría interesar
Por ejemplo, cuando tocó el turno de que Priscila Valverde emitiera su voto, el cochinito que escogió tenía el mensaje que le indicaba que debía ceder su votación, por lo que sus puntos no contaron. Mientras que el puerquito de Mariana Botas le dio tres puntos extras, que pudo usar contra un habitante al final de la votación.
Así se repartieron los puntos en la cuarta nominación
- Aarón Mercury: Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Mariana Botas
- Shiky: Dos puntos a Mar Contreras y uno a 'El Guana', más un punto para Elaine y uno para Aldo
- Dalilah Polanco: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar
- 'El Guana': Dos puntos a Mariana Botas y uno a Ninel Conde
- Mariana Botas: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Contreras, tres puntos extras a Abelito
- Aldo de Nigris: Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Shiky, más dos para Priscila Valverde y uno a Mariana
- Priscila Valverde: Tuvo que ceder su nominación a 'El Guana', quien dio dos puntos a Elaine y uno a Priscila
- Alexis Ayala: Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Shiky
- Elaine Haro: Cuatro puntos a 'El Guana' y dos a Alexis
- Abelito: Dos puntos a Mariana Botas y uno a Priscila Valverde
- Facundo: Dos puntos a Aldo de Nigris y uno a Abelito
- Mar Contreras: Un punto a Shiky
¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?
Después de una ardúa jornada de nominación, que estuvo marcada por los cambios mencionados anteriormente por TRIBUNA, la placa de nominados de la cuarta semana quedó de la siguiente forma: Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde, Dalílah Polanco, Abelito, Shiky, Mariana Botas y 'El Guana'. Si alguno de estos habitantes es tu favorito, ya puedes empezar a votar por él para evitar que el próximo domingo se convierta en el cuarto eliminado.
Fuente: Tribuna del Yaqui